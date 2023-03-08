營造就醫好心情 柳營奇美植樹添綠意

植樹節將至，台南柳營奇美醫院今由院長黃順賢帶領同仁植樹，除希望患者有綠意盎然就醫環境，也希望落實節能減碳及綠化生態環境，將環保愛地球理念延續蔓延。

院方今在院區滯洪池畔舉辦「植樹、環保、愛地球」綠美化活動，由黃順賢帶領院內同仁，一起種下花旗木及小花黃蟬，現場亦由台南市政府農業局提供小苗木，象徵著永續發展希望的幼苗散播出去。

黃順賢表示，響應政府環境保護政策，以打造綠色醫院，營造健康安全環境為目標，連續5年榮獲環保署國家企業環保獎，醫院對環境綠美化也不遺餘力，經過多年植栽、整理及藝術裝置，現已能隨時看到生氣蓬勃、井然有致的景色。希望藉由綠意盎然的環境，提供病人身、心、靈整合醫療照護服務，同時也讓同仁們有一個友善、安全、美麗的工作環境。

柳奇總務室主任黃勝春表示，日前柳營火車站前轉乘環境優化改善工程的關係，原要被砍伐的老茄苳樹，經由台南市政府公共運輸處及柳營區公所協助，同意轉贈柳營奇美持續養護，讓高齡茄苳樹得以持續活化，營造更綠意環境。