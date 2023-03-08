東京食品展台南區熱絡 黃偉哲：帶的東西太少急從國內調貨
今年東京食品展台南市有15家台南的農會與食品業者參展，潛在買家造訪熱烈，開展第2天的樣品消耗數量已超過預期。市長黃偉哲市長今日視察台南展區，立即指示農業局從國內調貨，支援前線行銷需求。
看到台南展場已湧入各國訪客潮，黃偉哲現場指示幕僚一行人，將行李箱與背包的所有樣品與手冊，全數支援東京現場展區。
南市農業局表示，今年進軍東京食品展的台南農產品，普遍獲得國際採購人員的好評，不僅有大型商社專程造訪，也有貿易商、超市通路商等潛在買家，在展區仔細品嘗與詢價，使現場試吃樣品消耗速度也相當快。
黃偉哲說，從3月5日開始，農產台南隊就與日本重要的通路商、零售商都有接觸，對於鮮果與果乾等加工品皆非常有興趣，「但唯一遺憾的一點就是帶來的東西太少！」面對8日開始的高峰，已經緊急從國內調貨，來充實展場的內容物。
東京食品展的台南展區，展示內容包括冷壓果汁、急凍保鮮的鮮果、真空包裝的漁產，以及用台南產的鳳梨、芒果、文旦所製成的加工品。參展廠商貫金食品表示，今年人潮的確超過以往，台南的展場設計也比往年更有特色，讓訪客留在展區認識商品的時間更長。
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