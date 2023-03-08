東京食品展台南展場訪客湧入 黃偉哲急調貨支援
日本東京食品展台灣館昨天開幕，面對各國訪客熱烈造訪，台南市長黃偉哲今天視察台南展場時，指示台南市政府農業局從國內調貨，支援前線行銷需求。
台南市政府今天發布新聞稿指出，東京食品展台南展場共15家台南的農會與食品業者參展，各國訪客湧入，普獲好評，大型商社、貿易商、超市通路商等買家造訪，在展區仔細品嚐與詢價，現場試吃樣品消耗速度相當快，超出預期。
黃偉哲今天視察台南展場，指示幕僚一行人將行李箱與背包所有樣品與手冊，全數支援東京現場展區，市府農業局也要從國內調貨，支援前線行銷需求。
黃偉哲表示，農產台南隊和日本重要通路商、零售商5日開始接觸，對方對台南鮮果、果乾等加工品非常有興趣，唯一遺憾是帶到日本的東西太少。
東京食品展的台南展區，展示內容包括冷壓果汁、急凍保鮮的鮮果、真空包裝的漁產，及台南產製的鳳梨、芒果、文旦等加工品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言