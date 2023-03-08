東京食品展台南展場訪客湧入 黃偉哲急調貨支援

日本東京食品展台灣館昨天開幕，面對各國訪客熱烈造訪，台南市長黃偉哲今天視察台南展場時，指示台南市政府農業局從國內調貨，支援前線行銷需求。

台南市政府今天發布新聞稿指出，東京食品展台南展場共15家台南的農會與食品業者參展，各國訪客湧入，普獲好評，大型商社、貿易商、超市通路商等買家造訪，在展區仔細品嚐與詢價，現場試吃樣品消耗速度相當快，超出預期。

黃偉哲今天視察台南展場，指示幕僚一行人將行李箱與背包所有樣品與手冊，全數支援東京現場展區，市府農業局也要從國內調貨，支援前線行銷需求。

黃偉哲表示，農產台南隊和日本重要通路商、零售商5日開始接觸，對方對台南鮮果、果乾等加工品非常有興趣，唯一遺憾是帶到日本的東西太少。

東京食品展的台南展區，展示內容包括冷壓果汁、急凍保鮮的鮮果、真空包裝的漁產，及台南產製的鳳梨、芒果、文旦等加工品。