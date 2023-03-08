鼓勵肉攤投入冷鏈設備 南市籲業者申請補助

為保障生鮮畜禽肉品品質，台南市政府推動肉品市場及屠宰場肉品冷鏈升級，並鼓勵攤商提升自家溫控設備，今年行政院農委會持續提供補助，呼籲業者踴躍提出申請。

台南市政府農業局今天新聞稿指出，台灣天氣高溫多濕，溫體肉品放置常溫下一段時間，易有細菌滋生而衍生食安問題，透過現代化冷鏈運輸及冷藏，全程低溫溫控，可降低生菌數產生，更能維持肉品品質及鮮度，並提升消費者購買意願。

農業局畜產科指出，不僅肉品市場及屠宰場推動現代化肉品冷鏈升級，更鼓勵畜禽肉攤商業者提升自家溫控設備，建立從屠宰場到銷售端都有完整冷鏈系統，讓消費者購買安全衛生的畜禽肉品。

農業局數據，去年補助2家核准運輸車溫控設施及1家肉攤溫控設施，今年配合農委會持續提供補助，購置肉攤溫控設施及冷鏈運輸車等設備，有需求肉攤業者可於3月下旬起受理補助時，向農業局畜產科提出申請。