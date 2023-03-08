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警察外勤工時長 女警吐心聲：最感謝孩子幫她留碗熱飯

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣警察局少年隊組長吳淑裕今天下午5點準時出發巡邏，維護校園安全。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局少年隊組長吳淑裕今天下午5點準時出發巡邏，維護校園安全。記者黃于凡／攝影

今天是38婦女節，雲林縣警察局長林故廷帶隊，送給金莎、玫瑰花給局內所有女警。少年警察隊組長吳淑裕分享，她是三寶媽，兒女正值青春期，現在在外勤單位工時較長，每當晚上下班回家，看到孩子在電鍋為她留碗熱騰騰的飯，就覺得很感動，也更珍惜彼此相處時光。

吳淑裕說，去年6月調至少年隊擔任組長，工作時間比內勤多，職業婦女要在生活、工作取得平衡需要很多智慧；記憶中小時候，都是媽媽煮飯給大家吃，但現在因為工作忙，沒辦法再為孩子煮晚餐，心中頗感愧疚，但每當下班回家後，看到孩子幫她留碗熱騰騰的飯在電鍋，就覺得很幸福。

吳淑裕和丈夫都在警察外勤單位工作，兩人工作時間長且不固定，假日有時需要到校園宣導，與子女聚少離多。吳淑裕說，她本來是個要求完美的人，對孩子的期待也很高，在教育、相處上較嚴格，但現在她逐漸改變與子女相處模式，變得更珍惜彼此相處時光。

吳淑裕也說，因為在少年隊工作，她才能看見社會更多面向，父母離異、隔代教養等狀況延伸出許多問題，並不是所有小孩都有飯吃，甚至會因為沒錢去偷竊，這讓她更有同理心，也會募集物資捐給弱勢團體，帶孩子們一起去育幼院幫忙，讓生活變得更有意義。

吳淑裕補充，她的小孩最近在網路上買了一台二手IPAD，網站標明可開機，沒想到真的就只能開機，螢幕完全滑不動，無法正常使用，但當初拆包裹時沒有全程錄影，現在缺乏證據，恐只能自認倒霉，提醒民眾要慎防購物網站詐騙。

雲林縣警察局長林故廷（右）今天送花給少年隊組長吳淑裕（左）。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局長林故廷（右）今天送花給少年隊組長吳淑裕（左）。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局長林故廷（右）今天發玫瑰花、金莎給女警。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局長林故廷（右）今天發玫瑰花、金莎給女警。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局長林故廷（前排右三）今天發玫瑰花、金莎給女警。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局長林故廷（前排右三）今天發玫瑰花、金莎給女警。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局長林故廷（前排右五）今天發玫瑰花、金莎給女警。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局長林故廷（前排右五）今天發玫瑰花、金莎給女警。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局長林故廷（前排右五）今天發玫瑰花、金莎給女警。記者黃于凡／攝影
雲林縣警察局長林故廷（前排右五）今天發玫瑰花、金莎給女警。記者黃于凡／攝影

警察 子女

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