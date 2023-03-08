產官學合作 雲林女力學研事務所啟動

雲林縣古坑鄉創樂子文化社企公司通過國家發展委員會計畫，女力學研事務所今天啟動。透過產官學合作，陪伴輔導雲林在地青年女力開創地方創生事業，成為女性職涯最佳助力。

計畫主持人王毓琦致詞時說，創樂子多年前開始陪伴社區的兒少成長，凝聚眾多青年女力志工，逐步從社會服務團體轉型成為社會企業，如今透過國發會的計畫支持，女力學研事務所啟動。

王毓琦表示，女力學研事務所除了能夠共學成長，也重視身心療癒緩解家庭角色的衝突，彼此分享互相鼓勵依靠，一同打造地方創生生態系與青年返鄉支援系統，實踐在地好好生活的理想。

女力學研事務所針對18歲到45歲的青年女性進行培力、實習相關課程及業師專業諮詢等，發展累積未來經濟自營與聯合經營的可能，緩和女性就業及家庭角色的衝突。

女力學研事務所目前有台灣地方創生基金會、雲林縣府和雲林科技大學產學與智財育成營運中心等11個單位連結各方資源，未來規劃一系列的田野調查、課程講座、工作坊等活動，協助提升女力青年創業知能，逐步陪伴開創地方創生事業。

元長鄉甜點工作室的楊雅惠2年前返鄉創業，她說，前期行銷力不足導致營收不佳，加入女力學研事務所後，學習相關課程，了解品牌行銷，現在事業步入佳境，回購率提升，網路行銷也吸引到許多消費者購買。