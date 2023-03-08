快訊

送行者龍頭殯葬業大亨李世聰今辭世 享壽65歲

藍營總統人選預計「這時」產生？ 黃健庭：朱立倫表明他不納入民調

逆轉勝！曾志偉控邱瓈寬已故恩師欠5700萬 一關鍵判遺產繼承人償還

雲林社造軟實力驚人 基層理事長點出最大問題

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣水林鄉蕃薯社區「憨吉鐵馬站」夜間燈火通明，是社區中最亮的光廊。圖／吳世明提供
雲林縣水林鄉蕃薯社區「憨吉鐵馬站」夜間燈火通明，是社區中最亮的光廊。圖／吳世明提供

雲林縣社區軟實力驚人，社區營造力在全國名列前茅，中央去年補助1000萬元，縣府砸重金，成果豐碩，全縣444個社區，其中50個社區參加「社區PK賽」，有16組團隊脫穎而出，擁有資深經驗的水林鄉蕃薯社區、古坑鄉古坑社區更分獲「合力造村」補助65萬元，打造憨吉鐵馬站、好運到花園及發展咖啡染產業，偏鄉小鎮改頭換面，令人為之一亮。

東勢鄉月眉社區30多名成員年齡超過70歲，全是務農出身，他們藉著自己再熟悉不過的事物，把閒置空間鋪上編織稻草，復刻成新穎的牛舍，作為手工藝品展示空間，成就感與連結度高，現在是大家到社區參加活動的一大重心，別具意義的社區營造成果，獲金獎肯定。

水林鄉蕃薯社區是社造界常勝軍，「狀元咖啡園」才剛獲得2022建築園冶獎，再獲縣府補助65萬元打造憨吉鐵馬站、憨吉好運到花園，理事長吳世明說，荒廢的地方還很多，接下來他還要再蓋一間柑仔店，讓人到此一遊時有全新印象。

吳世明直言，社區經營普遍遇到財源問題，除了公部門補助，其餘得靠自籌，有許多社區因此努力拚到全國獎，抱回獎金，他認為，政府應提高補助作為鼓勵，另有感物價飆漲，社造成本增加，他也建議縣府在審查年度計畫時能分級，視前瞻性、未來性，彈性調整給予合宜經費，讓有心的社區好好發揮。

副縣長謝淑亞今天頒獎予初階組、進階組及合力造村組共16個社區，參觀靜態展時表示，每個社區不同面貌，各具特色，宛如百花般齊放，展現生命力；針對相關意見，縣府也會採納、研議，未來更有效擾動社區營造。

雲林縣政府今天公布績優社區營造名單，包括東勢月眉、古坑華南等16個社區，成果獨具特色與實用性，脫穎而出。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今天公布績優社區營造名單，包括東勢月眉、古坑華南等16個社區，成果獨具特色與實用性，脫穎而出。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉古坑社區運用當地咖啡發展出「咖啡染」工藝。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉古坑社區運用當地咖啡發展出「咖啡染」工藝。記者陳苡葳／攝影
雲林縣東勢鄉月眉社區透過社區營造「牛舍」作為手工藝品展示場域，今獲縣府社區PK賽金獎肯定。記者陳苡葳／攝影
雲林縣東勢鄉月眉社區透過社區營造「牛舍」作為手工藝品展示場域，今獲縣府社區PK賽金獎肯定。記者陳苡葳／攝影
雲林縣第14屆社區PK賽靜態成果展，即日起至3月16日在縣府第1辦公大樓親民空間展出。記者陳苡葳／攝影
雲林縣第14屆社區PK賽靜態成果展，即日起至3月16日在縣府第1辦公大樓親民空間展出。記者陳苡葳／攝影
擁有豐富社區營造經驗的雲林縣水林鄉蕃薯社區，獲縣府「合力造村」補助65萬元，打造「憨吉鐵馬站」、「好運到花園」。記者陳苡葳／攝影
擁有豐富社區營造經驗的雲林縣水林鄉蕃薯社區，獲縣府「合力造村」補助65萬元，打造「憨吉鐵馬站」、「好運到花園」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣東勢鄉月眉社區藉長者之力，編織稻草復刻牛舍，作為手工藝品展示場域，因成就感與連結度極高，是大家到社區參加活動的一大重心。圖／廖乾成提供
雲林縣東勢鄉月眉社區藉長者之力，編織稻草復刻牛舍，作為手工藝品展示場域，因成就感與連結度極高，是大家到社區參加活動的一大重心。圖／廖乾成提供
雲林縣水林鄉蕃薯社區「憨吉鐵馬站」利用廢棄腳踏車作環境點綴，立體空間極富活力感。圖／吳世明提供
雲林縣水林鄉蕃薯社區「憨吉鐵馬站」利用廢棄腳踏車作環境點綴，立體空間極富活力感。圖／吳世明提供

社區營造 咖啡

延伸閱讀

Run For Love！弘文2千人路跑 學生負傷坐輪椅完賽

為土石流做好防災演練 新北4里獲水保局肯定

華燈初上復刻台東關山 寵愛婦女就是愛你

雲林麥寮離奇重度空汙 環團籲加嚴臭氧標準、廣設監測點

相關新聞

抗旱清淤！仁義潭水庫水位直直落 第五河川局協助水公司清淤

南部地區降雨量創下30年來新低，嘉義縣市仁義潭、蘭潭水庫水位直直落，仁義潭浮現沙洲、小島，水公司第五區管理處啟動潭清淤工...

嘉義鳳梨上架日本安倍首相故鄉丸久超市 外銷量上看300公噸

榮獲十大神農獎的嘉義縣打貓合作社鳳梨，在日本丸久超市獲好評，鳳梨產季即將開始，嘉義縣政府與台農發公司、打貓果菜生產合作社...

雲林社造軟實力驚人 基層理事長點出最大問題

雲林縣社區軟實力驚人，社區營造力在全國名列前茅，中央去年補助1000萬元，縣府砸重金，成果豐碩，全縣444個社區，其中5...

台南推「到宅坐月子媒合平台」 月嫂每小時收費行情曝

台南市府社會局今年度建置台南市到宅坐月子專屬網站、提供免費媒合月嫂服務外，考量高額的坐月子費用可能讓弱勢家庭難以負擔，社...

共機擾台軍機起降頻繁 台南機場噪音補助清查「漏戶」

台南機場近年來軍機頻繁起降，以遏制中共軍機擾台的行為，國防部今年起將航空噪音補助施行至第二級區域，但其中南區新生里陳情配...

台江安定共話願景 台南團體倡議鄉村整體規畫

為實踐國土計畫，保育國土，永續發展的精神，安南、安定區環保、文化團體及社區推動大台南公共治理行動，昨晚齊聚塊寮慶和宮廟口...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦