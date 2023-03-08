雲林社造軟實力驚人 基層理事長點出最大問題
雲林縣社區軟實力驚人，社區營造力在全國名列前茅，中央去年補助1000萬元，縣府砸重金，成果豐碩，全縣444個社區，其中50個社區參加「社區PK賽」，有16組團隊脫穎而出，擁有資深經驗的水林鄉蕃薯社區、古坑鄉古坑社區更分獲「合力造村」補助65萬元，打造憨吉鐵馬站、好運到花園及發展咖啡染產業，偏鄉小鎮改頭換面，令人為之一亮。
東勢鄉月眉社區30多名成員年齡超過70歲，全是務農出身，他們藉著自己再熟悉不過的事物，把閒置空間鋪上編織稻草，復刻成新穎的牛舍，作為手工藝品展示空間，成就感與連結度高，現在是大家到社區參加活動的一大重心，別具意義的社區營造成果，獲金獎肯定。
水林鄉蕃薯社區是社造界常勝軍，「狀元咖啡園」才剛獲得2022建築園冶獎，再獲縣府補助65萬元打造憨吉鐵馬站、憨吉好運到花園，理事長吳世明說，荒廢的地方還很多，接下來他還要再蓋一間柑仔店，讓人到此一遊時有全新印象。
吳世明直言，社區經營普遍遇到財源問題，除了公部門補助，其餘得靠自籌，有許多社區因此努力拚到全國獎，抱回獎金，他認為，政府應提高補助作為鼓勵，另有感物價飆漲，社造成本增加，他也建議縣府在審查年度計畫時能分級，視前瞻性、未來性，彈性調整給予合宜經費，讓有心的社區好好發揮。
副縣長謝淑亞今天頒獎予初階組、進階組及合力造村組共16個社區，參觀靜態展時表示，每個社區不同面貌，各具特色，宛如百花般齊放，展現生命力；針對相關意見，縣府也會採納、研議，未來更有效擾動社區營造。
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