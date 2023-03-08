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抗旱清淤！仁義潭水庫水位直直落 第五河川局協助水公司清淤

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣仁義潭水庫水位直直落，浮現沙洲、小島，水公司第五區管理處與第五河川局聯手加速仁義潭清淤工程。圖／第五河川局提供
嘉義縣仁義潭水庫水位直直落，浮現沙洲、小島，水公司第五區管理處與第五河川局聯手加速仁義潭清淤工程。圖／第五河川局提供

南部地區降雨量創下30年來新低，嘉義縣市仁義潭、蘭潭水庫水位直直落，仁義潭浮現沙洲、小島，水公司第五區管理處啟動潭清淤工程，預計完成3.5萬立方公尺，第五河川局支援清淤，預計清淤2萬立方公尺，希望梅雨季前，達到清淤5.5萬立方公尺目標，增加水庫容量。

嘉義地區目前實施第一階段限水措施「夜間減壓供水」，為搶在梅雨來臨前提昇蓄水能量，水公司第五區管理處與第五河川局聯手加速仁義潭清淤工程，多部大型挖土機在水庫乾涸地底作業開挖 ， 將庫底砂土清除，運上卡車載走。　　

仁義潭水庫不只有沙洲、小島浮現，壩堤水漬線愈來愈長，讓民眾擔心再不降雨，水庫恐將見底；由於仁義潭、蘭潭屬離槽式水庫，引八掌溪水經沉澱池除去淤泥後，經長距離導水管引入仁義潭，與蘭潭串連供水，每年均需進行清淤作業。

適值枯水期，第五河川局3日起協同水公司第五區管理處投入清淤工程，目前施設施工便道，今天出土，希望倍增仁義潭清淤量，清淤的土方潮濕，暫置舊八掌溪河道置土區，以後可利用做回填等利用。

水利署與自來水公司跨域合作共同面對極端氣候挑戰，積極清淤讓水庫擴大應有功能，雖清淤義增加庫容相對有限，但仍帶來一定的貢獻，再次呼籲民眾節約用水，珍惜水資源。

嘉義縣仁義潭水庫水位直直落，浮現沙洲、小島，水公司第五區管理處與第五河川局聯手加速仁義潭清淤工程。圖／第五河川局提供
嘉義縣仁義潭水庫水位直直落，浮現沙洲、小島，水公司第五區管理處與第五河川局聯手加速仁義潭清淤工程。圖／第五河川局提供

水庫 蘭潭 嘉義

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