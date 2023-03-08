嘉義鳳梨上架日本安倍首相故鄉丸久超市 外銷量上看300公噸

榮獲十大神農獎的嘉義縣打貓合作社鳳梨，在日本丸久超市獲好評，鳳梨產季即將開始，嘉義縣政府與台農發公司、打貓果菜生產合作社三方合作，今天下午在安倍首相故鄉山口縣最大的連鎖超市「丸久超市」上架，將嘉義鳳梨成功推向日本市場。

丸九超市在山口縣防府市舉辦嘉義鳳梨展銷會，縣長翁章梁及打貓果菜生產合作社理事主席陳映延出席，了解鳳梨上架情形，翁章梁發送試吃品給消費者品嚐，邀日本朋友品嚐來自嘉義「蜜甘味」金鑽鳳梨。

在縣府及台農發公司努力下，嘉義鳳梨在日本山口縣90間丸久超市同步上架，每周由打貓果菜生產合作社出口至少1個40呎貨櫃、15.6 公噸鳳梨到日本，預計銷售至5月底，外銷量達300公噸。

丸久超市田中康男社長說，台日關係密切，高興縣長翁章梁帶隊來山口縣，台灣鳳梨果肉纖維細緻，吃起來很香甜，連鳳梨心都可食用，鼓勵日本民眾吃看看。

翁章梁說，高興可以把嘉義鳳梨帶到安倍首相故鄉，台日友好情誼建立農民生產農產上，彼此分享交流最好農產，台日友好農產品行銷聯盟以「蜜甘味」鳳梨作首發產品，未來希望透過更多互動，讓日本消費者品嘗嘉義優鮮農產美味。