快訊

荒山亮赴警局說明！全身顫抖控A女勒索鉅額 被強調「她強大背景」

經典賽／不藏了！川普2分打點擴大領先 荷蘭擊敗古巴開門紅

南市婦女運動有好康 國民運動中心、市立游泳池大放送

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市體育局慶祝婦女節，推女性優惠活動。圖／擷取畫面
台南市體育局慶祝婦女節，推女性優惠活動。圖／擷取畫面

為配合婦女節，台南市永華國民運動中心和市立游泳池皆推出婦女優惠活動，永華國民運動中心8日至12日，女性享有InBody檢測每次138元，體適能中心入場半價，桌撞球場零租買1時段送1時段，8日至19日女性報名「飛輪、瑜珈、有氧」，享9折優惠。市立游泳池今天推出體適能訓練室及溫水游泳池，女性享全票8折優惠。

體育局表示，永華國民運動中心，2029年來館人次62萬人，2020、2021受新冠肺炎疫情影響，來館人數下降，分別為58萬人和43萬人，2022年來館人60萬人，統計自2018年9月12日正式營運以來，來館人數超過263萬人，由數據反映台南市民熱愛運動。另市立游泳池自2022年7月13日起委託促參公司正式營運，開館至今已逾9萬人次，嶄新設備及優惠措施屢獲市民好評，也是南市微型國民運動中心新典範。

體育局陳良乾局長表示，運動不分性別，女性也要多關愛自己多運動，以維持良好體能，有益身心健康。女力崛起，現代女性已不再只是家庭主婦，在體育、職場各領域都能闖出一片天，保持良好的運動習慣，更有利發展。婦女節優惠方案可上永華國民運動中心及市立游泳池FB粉絲專業查詢。

運動 體育 婦女節

延伸閱讀

不要再聽電台亂買成藥！南市北門偏鄉巡迴醫療明啟動

台中大甲警分局長手作糕點 慰勞女警慶祝婦女節

南市公車更聰明了！完成數位化道路資訊蒐集逾2萬筆

婦女節南市有禮 南瀛天文館女性免費 星象劇場看個夠！

相關新聞

共機擾台軍機起降頻繁 台南機場噪音補助清查「漏戶」

台南機場近年來軍機頻繁起降，以遏制中共軍機擾台的行為，國防部今年起將航空噪音補助施行至第二級區域，但其中南區新生里陳情配...

台江安定共話願景 台南團體倡議鄉村整體規畫

為實踐國土計畫，保育國土，永續發展的精神，安南、安定區環保、文化團體及社區推動大台南公共治理行動，昨晚齊聚塊寮慶和宮廟口...

冬候鳥北返前命喪鰲鼓濕地回不了家 鸕鶿脖子纏魚網急救不治

飛抵嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區度冬的候鳥，天候暖和，先鋒部隊大批鸕鶿換繁殖羽準備北返，生態觀察者蘇家弘上午賞鳥，驚見在...

阿里山花季防人猴衝突 嘉義林管處組人猴衝突巡護隊友善驅離

近年阿里山國家森林遊樂區台灣獼猴數量逐漸增加，發生人猴衝突事件，阿里山花季後天登場，嘉義林區管理處防人猴衝突，啟動獼猴監...

歐陽靖介紹「這樣美食是搬到台南才發現驚人」網友紛點頭：超共鳴

與媽媽藝人譚艾珍一起移居到台南的歐陽靖，經常在臉書上分享對台南美食的心得，往往讓外地人看得口水直流，她今天又在臉書上分享...

影／草草戲劇節「回歸線」祈福周末開幕 50組團隊逾2百場展演

疫情解封，嘉義縣在地經營20年的阮劇團，策畫最盛大最具代表性的「草草戲劇節」，周末開幕登場，11、12、18、19日連續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦