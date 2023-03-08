南市婦女運動有好康 國民運動中心、市立游泳池大放送

為配合婦女節，台南市永華國民運動中心和市立游泳池皆推出婦女優惠活動，永華國民運動中心8日至12日，女性享有InBody檢測每次138元，體適能中心入場半價，桌撞球場零租買1時段送1時段，8日至19日女性報名「飛輪、瑜珈、有氧」，享9折優惠。市立游泳池今天推出體適能訓練室及溫水游泳池，女性享全票8折優惠。

體育局表示，永華國民運動中心，2029年來館人次62萬人，2020、2021受新冠肺炎疫情影響，來館人數下降，分別為58萬人和43萬人，2022年來館人60萬人，統計自2018年9月12日正式營運以來，來館人數超過263萬人，由數據反映台南市民熱愛運動。另市立游泳池自2022年7月13日起委託促參公司正式營運，開館至今已逾9萬人次，嶄新設備及優惠措施屢獲市民好評，也是南市微型國民運動中心新典範。

體育局陳良乾局長表示，運動不分性別，女性也要多關愛自己多運動，以維持良好體能，有益身心健康。女力崛起，現代女性已不再只是家庭主婦，在體育、職場各領域都能闖出一片天，保持良好的運動習慣，更有利發展。婦女節優惠方案可上永華國民運動中心及市立游泳池FB粉絲專業查詢。