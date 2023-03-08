台江安定共話願景 台南團體倡議鄉村整體規畫

為實踐國土計畫，保育國土，永續發展的精神，安南、安定區環保、文化團體及社區推動大台南公共治理行動，昨晚齊聚塊寮慶和宮廟口，呼籲市政府展開安南、安定、新市、永康四區「鄉村地區整體規畫」，連結南科、台江、永康生活圈「城鄉縫合」，營造「文化沃土、生態淨地、科技健康」的進步綠色城市。

台史館自救會、台江文化促進會、台南社大台江分校、中榮里、東和里等公民社群7日晚齊聚開會，並邀請老師林育諄，以「城鄉縫合的現實與想像」為主題，從國土計畫視野探討問題，台江文化促進會理事長黃玉坤，中榮里翁炳煙里長、台南市產業工會秘書長黃銀姝老師、東和里長曾靖凱等人參加。

台史館自救會陳明惠表示，因為九崴發電廠事件，大家進一步思考國土計畫如何規畫，展開「鄉村整體規畫」，改善台史館周邊工業區帶及村落社區生活環境，若能結合台江水城市規畫中央公園，全體市民都能受惠。

中榮里長翁炳煙說，大家努力不單是為目前所面對的危機困境，更是大家共同集思廣議探討安定、台江、新市、永康四區交界的「鄉村整體規畫」，這是大台南市百年的希望計畫，共同來追求中央森林公園及永續發展的親水綠色城市。

社大台江分校執行長吳茂成建議台南市政府結合台江公民社群，邀請國土計畫相關學者專家，展開公共治理行動，從國土計畫做鄉村整體規畫，縫合台江，安定、新市、永康四區的城鄉，發展永續大台南市人囗核心區。