冬候鳥北返前命喪鰲鼓濕地回不了家 鸕鶿脖子纏魚網急救不治

飛抵嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區度冬的候鳥，天候暖和，先鋒部隊大批鸕鶿換繁殖羽準備北返，生態觀察者蘇家弘上午賞鳥，驚見在第7觀鳥亭前紅樹林上，有隻成鳥鸕鶿脖子纏魚網，不斷哀叫掙扎，愈纏愈緊命危，呼叫救援，在地經營休閒漁場的蔡恭和駛獨木舟救援，鸕鶿僵硬死亡，鳥友、保育人士難過。

蘇家弘上午在鰲鼓濕地森林園區賞鳥生態觀察，在第7觀鳥亭前紅樹林上，距岸上20多公尺，有隻換繁殖羽準備北返成鳥鸕鶿，脖子纏魚網，不斷哀叫掙扎，愈纏愈緊命危，亟待救援。