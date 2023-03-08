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冬候鳥北返前命喪鰲鼓濕地回不了家 鸕鶿脖子纏魚網急救不治
飛抵嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區度冬的候鳥，天候暖和，先鋒部隊大批鸕鶿換繁殖羽準備北返，生態觀察者蘇家弘上午賞鳥，驚見在第7觀鳥亭前紅樹林上，有隻成鳥鸕鶿脖子纏魚網，不斷哀叫掙扎，愈纏愈緊命危，呼叫救援，在地經營休閒漁場的蔡恭和駛獨木舟救援，鸕鶿僵硬死亡，鳥友、保育人士難過。
蘇家弘上午在鰲鼓濕地森林園區賞鳥生態觀察，在第7觀鳥亭前紅樹林上，距岸上20多公尺，有隻換繁殖羽準備北返成鳥鸕鶿，脖子纏魚網，不斷哀叫掙扎，愈纏愈緊命危，亟待救援。
縣府畜產保育科獲報，馬上會同嘉義縣野鳥學會前往救援，因濕地水深無法靠近，爭取搶救時效，在地經營休閒漁場的蔡恭和穿救生衣，駛獨木舟救援，將脖子纏鳥網的鸕鶿解下，但鳥兒癱軟明顯死亡。畜產保育科呼籲民眾勿擅自架設網具，獵捕野生動物，違法查獲依野生動物法相關規定，裁處6萬至30萬元罰鍰。
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