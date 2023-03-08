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阿里山花季防人猴衝突 嘉義林管處組人猴衝突巡護隊友善驅離

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山國家森林遊樂區內台灣獼猴數量有逐漸增加趨勢，造成搶食等人猴衝突事件發生。圖／嘉義林區管理處提供
阿里山國家森林遊樂區內台灣獼猴數量有逐漸增加趨勢，造成搶食等人猴衝突事件發生。圖／嘉義林區管理處提供

近年阿里山國家森林遊樂區台灣獼猴數量逐漸增加，發生人猴衝突事件，阿里山花季後天登場，嘉義林區管理處防人猴衝突，啟動獼猴監測調查與友善防治驅離工作，採購驅離工具，邀在地單位居民教育訓練，了解獼猴生態習性，提升防治技能，組織「人猴衝突巡護隊」，加強宣導。

嘉義林管處2022年10月輔導阿里山生態旅遊協會，執行阿里山遊樂區獼猴監測調查，採每周2日固定調查及隨機目擊回報，初步調查園區約有80隻獼猴棲息，含沼平猴群約40隻、祝山猴群約20隻及群外猴和孤猴約20隻，共記錄8筆搶食及10筆威嚇行為。

相較祝山猴群及群外猴展現不怕人行為，沼平猴群較機警怕人，當人靠近會發出警戒，快速躲避遠離。獼猴分布調查顯示園區全區皆為獼猴潛在活動範圍，以沼平公園、香林服務區、木蘭園、祝山為活動熱區。

林管處為防範人猴衝突，已辦理多場次教育訓練，安排專家學者授課，安排林管處同仁、國家森林志工、阿里山生態旅遊協會、在地居民參與，採購6組低動能防治驅離工具，包含動物驅離槍、漆彈槍及驅離手槍，成立「人猴衝突巡護隊」，透過制約嚇阻獼猴接近遊憩熱點，驅離工具沒有殺傷力，會讓獼猴產生疼痛感，是公認有效兼具人道驅離方法。

花季期間林管處除安排巡護隊成員執行友善驅離勤務，安排森林志工進行獼猴保育宣導，呼籲遊客「不餵食、不接觸、不干擾」，避免使用塑膠袋攜帶食物或讓食物外露，發生人猴衝突事件即時通報阿里山工作站（05）2679715)，園區增設宣導牌誌，透過多管齊下防治措施，減少人猴衝突，維護居民及遊客安全，建立適宜的人猴共處模式。

阿里山在地成員實際操作獼猴驅離工具。圖／嘉義林區管理處提供
阿里山在地成員實際操作獼猴驅離工具。圖／嘉義林區管理處提供
花季期間嘉義林管處安排巡護隊成員執行友善驅離勤務。圖／嘉義林區管理處提供
花季期間嘉義林管處安排巡護隊成員執行友善驅離勤務。圖／嘉義林區管理處提供
嘉義林管處於園區內利用宣導立牌及手拿牌呼籲遊客「不餵食、不接觸、不干擾」獼猴。圖／嘉義林區管理處提供
嘉義林管處於園區內利用宣導立牌及手拿牌呼籲遊客「不餵食、不接觸、不干擾」獼猴。圖／嘉義林區管理處提供
經調查阿里山國家森林遊樂區祝山猴群數量約有20隻，常出現於祝山觀日平台至小笠原觀景。圖／嘉義林區管理處提供
經調查阿里山國家森林遊樂區祝山猴群數量約有20隻，常出現於祝山觀日平台至小笠原觀景。圖／嘉義林區管理處提供

台灣獼猴 阿里山 嘉義

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