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翻轉極限村！台南左鎮果菜市場剩老農苦撐 轉型大型公車候車站

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南左鎮果菜市場大型候車站工程發包 ，預計今年第4季完工。圖／台南市交通局提供
台南左鎮果菜市場大型候車站工程發包 ，預計今年第4季完工。圖／台南市交通局提供

台南市交通局於左鎮果菜市場前規畫大型候車站，工程已順利發包，預訂今年第4季可完工，整合公車、小黃公車，也結合在地創生、農產、觀光功能，提供完善加值的公共運輸候車空間。

交通局長王銘德指出，左鎮果菜市場大型候車站與農產運銷公司合作，利用果菜市場前方空地興建，規畫可遮風避雨的候車亭之外，也設計利用太陽能光電作為頂篷，節能減碳並將動線串連至果菜市場內。

王銘德指出，左鎮果菜市場有綠幹線行經，連絡玉井和台南市區，每15至30分鐘就有一班車。另外也有往南化的支線公車及往二寮、草山等地的小黃公車，新的候車站將可提供在地或連外交通的舒適候車空間。

交通局表示，歷年在左鎮推動幹支線公車、小黃公車、智慧站牌等，已形成公共運輸的轉乘的節點，因此特別規畫一處更完善的轉乘設施。

公共運輸處長吳俁之表示，左鎮大型候車站總工程經費約為500萬元，爭取中央補助88萬元，其餘均由市府編列預算建設。招標期間遇到營建物料上漲，但交通局仍努力排除萬難完成工程發包，使左鎮鄉親期盼已久的交通建設能如期如質推動，預定於今年第4季完工啟用。

左鎮果菜市場曾風光一時，芒果產季交易熱絡不輸給玉井果菜市場，在台20省道改道後逐漸沒落，只剩零星幾攤7、80歲以上的老農苦撐。左鎮人口流失及老化嚴重，是國發會認定為極限村落，老化指數全國第3，在左鎮化石園區帶來觀光人氣後，終於有第一間超商開幕，地方期待公車候車站能再帶來另一波人氣。

交通局表示，「創生城鄉」是市長黃偉哲的施政主軸，左鎮不但是台南地方創生的重要據點，也是近年市府致力打造成為「長者有人顧、旅客有得玩、創業有機會」的未來城鎮。

近年在地方創生的營造之下，有愈來愈多自由行的觀光客利用公車走訪山區小鎮，當地甚至也逐漸出現青年旅舍或民宿類型的住宿點。再結合果菜市場的在地當令農產，以及鄰近化石園區等景點，都可以利用本站轉乘串連。

公車 台南 公共運輸

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