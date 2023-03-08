聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／草草戲劇節「回歸線」祈福周末開幕 50組團隊逾2百場展演
疫情解封，嘉義縣在地經營20年的阮劇團，策畫最盛大最具代表性的「草草戲劇節」，周末開幕登場，11、12、18、19日連續兩個周休假日，在表演藝術中心全區盛大上演，50組表演團隊、超過200場以上展演，上午在表藝中心舉行祈福禮，場面隆重熱鬧。
阮劇團元月新舊任團長交接，團長汪兆謙卸任專任藝術總監，團長由蔡明純接手，帶領團員策畫第15屆草草戲劇節，汪兆謙、文化觀光局長徐佩鈴、民雄鄉長林于玲及多位議員、嘉邑城隍廟董事長賴永川等各界人士，共同焚香祈求神明保佑，展演圓滿平安順利。
汪兆謙說，阮劇團是在地生養劇團，看精彩好戲不必到六都，主題「回歸線」對嘉義有特別意義，嘉義是北回歸線通過城市，象徵疫後回歸日常及嘉義在地力量回歸草草，邀更多在地力量加入，擴大協同策展團隊，從地方創生、親子共學、跨域創意平台、新住民社群，各路好手用多元方式說在地故事，用行動實踐對城市的想像，推動本地美學。
草草戲劇節連續2周週休盛大上演，50組表演團隊、超過200場以上展演活動，集結戲劇、音樂、舞蹈、影展、市集、講堂，串連嘉義在地文化社群，形塑嘉縣年度最亮眼城市文化節慶。
演出類型除觀眾喜愛戲劇、音樂、舞蹈、小丑默劇、偶戲、結合本土文化與傳統的雜耍、力求突破台灣新馬戲等類型，網羅眾多藝術團隊拉出多層次觀演體驗，邀請南管、布袋戲、唸歌、宋江陣等傳統文化，策展團隊媒合在地團隊與新銳藝術家撞擊合作。
草草戲劇節活動門票線上預購120元，6歲（含）以下免費，活動當日現場購票180元，購票可至兩廳院售票系統OPENTIX購買，憑票可入園參與所有活動。活動詳情至臉書草草戲劇節粉絲專頁或洽阮劇團（05）2255898 。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言