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影／草草戲劇節「回歸線」祈福周末開幕 50組團隊逾2百場展演

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阮劇團策畫「草草戲劇節」周末開幕，上午在表藝中心舉行祈福禮，場面隆重熱鬧。記者魯永明／攝影
嘉義縣阮劇團策畫「草草戲劇節」周末開幕，上午在表藝中心舉行祈福禮，場面隆重熱鬧。記者魯永明／攝影

疫情解封，嘉義縣在地經營20年的阮劇團，策畫最盛大最具代表性的「草草戲劇節」，周末開幕登場，11、12、18、19日連續兩個周休假日，在表演藝術中心全區盛大上演，50組表演團隊、超過200場以上展演，上午在表藝中心舉行祈福禮，場面隆重熱鬧。

阮劇團元月新舊任團長交接，團長汪兆謙卸任專任藝術總監，團長由蔡明純接手，帶領團員策畫第15屆草草戲劇節，汪兆謙、文化觀光局長徐佩鈴、民雄鄉長林于玲及多位議員、嘉邑城隍廟董事長賴永川等各界人士，共同焚香祈求神明保佑，展演圓滿平安順利。

汪兆謙說，阮劇團是在地生養劇團，看精彩好戲不必到六都，主題「回歸線」對嘉義有特別意義，嘉義是北回歸線通過城市，象徵疫後回歸日常及嘉義在地力量回歸草草，邀更多在地力量加入，擴大協同策展團隊，從地方創生、親子共學、跨域創意平台、新住民社群，各路好手用多元方式說在地故事，用行動實踐對城市的想像，推動本地美學。

草草戲劇節連續2周週休盛大上演，50組表演團隊、超過200場以上展演活動，集結戲劇、音樂、舞蹈、影展、市集、講堂，串連嘉義在地文化社群，形塑嘉縣年度最亮眼城市文化節慶。

演出類型除觀眾喜愛戲劇、音樂、舞蹈、小丑默劇、偶戲、結合本土文化與傳統的雜耍、力求突破台灣新馬戲等類型，網羅眾多藝術團隊拉出多層次觀演體驗，邀請南管、布袋戲、唸歌、宋江陣等傳統文化，策展團隊媒合在地團隊與新銳藝術家撞擊合作。

草草戲劇節活動門票線上預購120元，6歲（含）以下免費，活動當日現場購票180元，購票可至兩廳院售票系統OPENTIX購買，憑票可入園參與所有活動。活動詳情至臉書草草戲劇節粉絲專頁或洽阮劇團（05）2255898 。

嘉義縣阮劇團策畫「草草戲劇節」周末開幕，上午在表藝中心舉行祈福禮，場面隆重熱鬧。記者魯永明／攝影
嘉義縣阮劇團策畫「草草戲劇節」周末開幕，上午在表藝中心舉行祈福禮，場面隆重熱鬧。記者魯永明／攝影
嘉義縣阮劇團策畫「草草戲劇節」周末開幕，上午在表藝中心舉行祈福禮，場面隆重熱鬧。記者魯永明／攝影
嘉義縣阮劇團策畫「草草戲劇節」周末開幕，上午在表藝中心舉行祈福禮，場面隆重熱鬧。記者魯永明／攝影

團隊 嘉義 兩廳院售票

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