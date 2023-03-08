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冷凍2年芒果色澤美味依舊 東京食品展引人圍觀

中央社／ 台南8日電

日本東京食品展台灣館昨天開幕，台南業者拿出1顆冷凍2年的芒果，解凍後色澤未變，食用時還聞得到香氣，展示台南急凍保鮮技術，引起眾人圍觀。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市長黃偉哲率農會與食品業者進軍東京食品展，現場端出1顆冷凍2年的芒果，解凍後色澤未變，食用時還聞得到香氣，吃得出原味。

新聞稿內容指出，駐日代表謝長廷將這顆冷凍芒果拿在手中仔細端詳，也吸引許多買家和媒體圍觀，稱許台南急凍保鮮技術。此外，業者再拿出一整包冷凍11個月的玉荷包荔枝，依然保有綠中帶紅的新鮮外觀。

黃偉哲表示，急凍技術保存水果原汁原味，即使出口到其他國家，解凍後仍維持風味；這套技術提升外銷果品賣相，也幫助農民平衡產銷，在適當季節供貨到海外市場。

他表示，目前許多買家關注台南急凍鮮果，台南的鳳梨、芒果及其他縣市的香蕉、釋迦等，都可透過技術保鮮。未來若成功開闢通路，台南也將收購其他縣市鮮果，讓台灣農產前進世界。

芒果 黃偉哲

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