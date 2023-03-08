嘉義縣冬候鳥北返前再傳傷鳥意外 鰲鼓濕地鸕鶿脖子纏魚網命危待援

冬候鳥飛抵嘉縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區度冬，天候暖和，先鋒部隊大批鸕鶿換繁殖羽準備北返，生態觀察者蘇家弘上午賞鳥，驚見在第7觀鳥亭前紅樹林上，有隻鸕鶿脖子纏魚網，不斷哀叫掙扎，愈纏愈緊命危，呼叫救援，嘉縣鳥會志工會同台糖人員搶救中，這是縣內第2起候鳥傷鳥意外。

蘇家弘說，上午在鰲鼓濕地森林園區賞鳥，做生態觀察，在第7觀鳥亭前紅樹林上，距岸上20多公尺，有隻換繁殖羽準備北返成鳥鸕鶿，脖子纏魚網，不斷哀叫掙扎，愈纏愈緊命危，亟待救援。

日前布袋鎮新塭，成群珍稀保育類黑面琵鷺紛紛換上繁殖羽準備北返，詹姓鳥友在新塭魚塭賞鳥，驚見有隻黑琵誤入捕獸夾陷阱，右腳踩在水上獸夾，右腳夾著獸夾，振翅高飛，鳥友擔心受傷，呼求救援。

縣府畜產保育科說，獲報後馬上會同嘉義縣野鳥學會前往救援。呼籲民眾勿擅自架設網具獵捕野生動物，違者將依野生動物法相關規定，裁處6萬至30萬元罰鍰。