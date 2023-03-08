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嘉義縣冬候鳥北返前再傳傷鳥意外 鰲鼓濕地鸕鶿脖子纏魚網命危待援
冬候鳥飛抵嘉縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區度冬，天候暖和，先鋒部隊大批鸕鶿換繁殖羽準備北返，生態觀察者蘇家弘上午賞鳥，驚見在第7觀鳥亭前紅樹林上，有隻鸕鶿脖子纏魚網，不斷哀叫掙扎，愈纏愈緊命危，呼叫救援，嘉縣鳥會志工會同台糖人員搶救中，這是縣內第2起候鳥傷鳥意外。
蘇家弘說，上午在鰲鼓濕地森林園區賞鳥，做生態觀察，在第7觀鳥亭前紅樹林上，距岸上20多公尺，有隻換繁殖羽準備北返成鳥鸕鶿，脖子纏魚網，不斷哀叫掙扎，愈纏愈緊命危，亟待救援。
日前布袋鎮新塭，成群珍稀保育類黑面琵鷺紛紛換上繁殖羽準備北返，詹姓鳥友在新塭魚塭賞鳥，驚見有隻黑琵誤入捕獸夾陷阱，右腳踩在水上獸夾，右腳夾著獸夾，振翅高飛，鳥友擔心受傷，呼求救援。
縣府畜產保育科說，獲報後馬上會同嘉義縣野鳥學會前往救援。呼籲民眾勿擅自架設網具獵捕野生動物，違者將依野生動物法相關規定，裁處6萬至30萬元罰鍰。
前年9月有對鸕鶿，在木麻黃樹上築巢孵蛋，鸕鶿寶寶破殼誕生，親鳥餵食照顧雛鳥，親情感人畫面，成為賞鳥季吸睛焦點。嘉大生物資源學系副教授許富雄調查，鷺科及鸕鶿等食魚性鳥類，會成為園區優勢鳥種，鸕鶿是冬候鳥捕魚高手，以往9月會南飛到台灣度冬，隔年3月北返回大陸築巢繁殖。
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