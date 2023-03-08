不要再聽電台亂買成藥！南市北門偏鄉巡迴醫療明啟動

「不要再聽電台浪費錢亂買成藥了！」台南市北門區錦湖及雙春里地處偏遠，居民老化就醫不便，經地方各界克服引進巡迴醫療服務，明起逢每周四上午安排成大前家醫科主任盧豐華駐診嘉惠鄉親，居民開心說這是最實際醫療服務。

健保署南區業務組、北門區公所今在錦湖里辦理巡迴醫療啟用儀式，邀請去年成大醫院退休的世澤居家醫療診所院長盧豐華駐診，北門區長張政郎、市議員方一峰、錦湖里長陳國庸、大台南藥劑生公會理事長李年豐等人出席。

張政郎說，明天起每周四上午9時至11時在錦湖舊渡仔頭吳保宮、新渡仔頭新吳保宮、北馬太興宮及大白米吳福宮；11時10分在雙春里永安宮，長輩也可利用小黃公車預約減少奔波之苦。

「退休前就想服務偏遠鄉親，陳國庸、張政郎的誠意更感動我。」盧豐華說，北門區人口老化嚴重，錦湖里65歲以上者逾22.6%，雙春里更達27.6%，就醫環境改善更顯迫切，後在健保署南區業務組協助，促成這件好事，他保證，會盡能力所及全力照顧就診長者。

陳國庸說，因看到錦湖里與雙春里迄今無任何一家醫療診所，有就醫需求民眾要到距離約6.5公里的永隆里或北門里診所就診；有重大疾病得前往15至20公里佳里區及柳營區大型醫院，盧豐華願意來鄉下駐診，真的大家好開心。