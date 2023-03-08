快訊

170旗袍辣妹酒店迎賓！竹聯幫明仁會春酒太囂張 分局長翻臉趕人

台南「急凍芒果」2年色澤香氣不變 東京食品展吸引日本媒體

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南農產代表隊進軍東京食品展，台南冠南生物科技端出整顆急凍芒果，吸引駐日大使謝長廷到場了解，農糧署長胡忠一也協助說明，吸引眾多國際買家目光。圖／台南市政府提供
台南農產代表隊進軍東京食品展，台南冠南生物科技端出整顆急凍芒果，吸引駐日大使謝長廷到場了解，農糧署長胡忠一也協助說明，吸引眾多國際買家目光。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲率農會與食品業者進軍東京食品展，台南業者冠南生物科技現場端出整顆急凍芒果，吸引駐日大使謝長廷，業者黃榮裕表示芒果雖然冰凍了兩年，但色澤絲毫未變，解凍後食用，依然可以聞得到香氣、吃得出原味。謝長廷將這顆急凍芒果拿在手中仔細端詳，也吸引許多買家與媒體圍觀，紛紛讚賞台南獨到的急凍保鮮技術。

黃榮裕再拿出一整包玉荷包荔枝，雖然經過冷凍11個月，依然保有綠中帶紅的新鮮外觀。謝長廷看了忍不住感嘆，農民過去沒有這種保鮮技術，荔枝保存不易，一離開枝葉就逐漸外皮乾燥且顏色轉黑，使得外銷更為不易！農糧署長胡忠一署長也補充，以前荔枝外銷需要燻蒸，現在透過急速冷凍就可以保存生鮮，對出口更有利。

台南市長黃偉哲表示，急凍保存技術可以保存水果原汁原味，即便出口到其他國家，解凍後還是維持風味不變。這套技術不只提升外銷果品的賣相，也能幫助農民平衡產銷，水果大出時可以急凍一部分的數量，在適當的季節供貨到海外市場。

黃偉哲表示，目前已有許多買家關注台南的急凍鮮果，不只台南盛產的鳳梨、芒果可以急凍保鮮，其他縣市盛產的香蕉、釋迦也可以透過同樣技術保鮮。若未來有機會成功開闢通路，台南也將收購其他縣市的鮮果，與各縣市農民一同打國際盃，讓台灣農產前進世界。

台南農產代表隊進軍東京食品展，台南冠南生物科技端出整顆急凍芒果，吸引駐日大使謝長廷到場了解，農糧署長胡忠一也協助說明，吸引眾多國際買家目光。圖／台南市政府提供
台南農產代表隊進軍東京食品展，台南冠南生物科技端出整顆急凍芒果，吸引駐日大使謝長廷到場了解，農糧署長胡忠一也協助說明，吸引眾多國際買家目光。圖／台南市政府提供
台南農產代表隊進軍東京食品展，台南冠南生物科技端出整顆急凍芒果，吸引駐日大使謝長廷到場了解，農糧署長胡忠一也協助說明，吸引眾多國際買家目光。圖／台南市政府提供
台南農產代表隊進軍東京食品展，台南冠南生物科技端出整顆急凍芒果，吸引駐日大使謝長廷到場了解，農糧署長胡忠一也協助說明，吸引眾多國際買家目光。圖／台南市政府提供

芒果 黃偉哲

延伸閱讀

經典賽／台南戶外直播 黃偉哲：助攻台灣隊前進東京

台灣味自販機日本首度亮相 謝長廷投幣買蕃薯

東京食品展台灣館今開幕 黃偉哲用日文推薦台南

翁倩玉凍齡好氣質 抵日參加食品展嘉義團餐敘驚喜碰面

相關新聞

不要再聽電台亂買成藥！南市北門偏鄉巡迴醫療明啟動

「不要再聽電台浪費錢亂買成藥了！」台南市北門區錦湖及雙春里地處偏遠，居民老化就醫不便，經地方各界克服引進巡迴醫療服務，明...

台南「急凍芒果」2年色澤香氣不變 東京食品展吸引日本媒體

台南市長黃偉哲率農會與食品業者進軍東京食品展，台南業者冠南生物科技現場端出整顆急凍芒果，吸引駐日大使謝長廷，業者黃榮裕表...

南市公車更聰明了！完成數位化道路資訊蒐集逾2萬筆

台南的公車更聰明了！台南市政府提報數位發展部數位產業署辦理智慧城鄉生活應用補助計畫-「公車先進駕駛輔助系統加值自動化道路...

嘉縣將建防災教育館及防災應變中心 翁章梁率團參訪東京都觀摩交流　

嘉義縣消防局長呂清海組團赴日交流，加強防災交流，強化雙方危機應變效能，6日至10日共5天，參訪橫濱市政府危機管理部等單位...

真正女神精神！65歲媽媽未被生活打敗失去夢想 帶身障兒創業

今天是38婦女節，台南市政府勞工局創設「晴天創意築夢坊」(以下簡稱晴天坊)，優質手工藝推廣平台，提供身心障礙者、中高齡婦...

嘉義市建置YouBike成效佳吸引太保市取經 嘉縣優先建置4鄉鎮市

嘉義市公共自行車YouBike，2020年12月啟用至今不到3年，使用率高，成效佳，上周吸引鄰近嘉縣治太保市新科市長鄭淑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦