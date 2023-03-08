台南「急凍芒果」2年色澤香氣不變 東京食品展吸引日本媒體

台南市長黃偉哲率農會與食品業者進軍東京食品展，台南業者冠南生物科技現場端出整顆急凍芒果，吸引駐日大使謝長廷，業者黃榮裕表示芒果雖然冰凍了兩年，但色澤絲毫未變，解凍後食用，依然可以聞得到香氣、吃得出原味。謝長廷將這顆急凍芒果拿在手中仔細端詳，也吸引許多買家與媒體圍觀，紛紛讚賞台南獨到的急凍保鮮技術。

黃榮裕再拿出一整包玉荷包荔枝，雖然經過冷凍11個月，依然保有綠中帶紅的新鮮外觀。謝長廷看了忍不住感嘆，農民過去沒有這種保鮮技術，荔枝保存不易，一離開枝葉就逐漸外皮乾燥且顏色轉黑，使得外銷更為不易！農糧署長胡忠一署長也補充，以前荔枝外銷需要燻蒸，現在透過急速冷凍就可以保存生鮮，對出口更有利。

台南市長黃偉哲表示，急凍保存技術可以保存水果原汁原味，即便出口到其他國家，解凍後還是維持風味不變。這套技術不只提升外銷果品的賣相，也能幫助農民平衡產銷，水果大出時可以急凍一部分的數量，在適當的季節供貨到海外市場。