南市公車更聰明了！完成數位化道路資訊蒐集逾2萬筆

台南的公車更聰明了！台南市政府提報數位發展部數位產業署辦理智慧城鄉生活應用補助計畫-「公車先進駕駛輔助系統加值自動化道路資訊蒐集服務」已完成試練，以本市市區公車0路、2路、5路及藍幹線為試煉場域總長約120公里，共裝設30台市區公車ADAS設備，除提升公車行車安全外，也以群眾外包模式發展自動化道路資訊蒐集服務。

交通局長王銘德指出，本次試驗計畫驗證完成，已精確數位化道路資產逾2萬筆，於測試階段亦完成20公里驗證路段上41筆鋪面缺失資訊即時回報，顯示透過自動化道路資產調查和鋪面巡檢技術，所建置圖資空間精確度可小於2公尺，道路號誌的資料正確率達92%，穿越道的資料正確度達90%。

相關研究成果除皆已整合至AI數位道路資訊整合平台，並介接至台南城市數據交換整合平台供市政管理使用外，亦上傳至交通部TDX資料市集開放供大眾加值應用，可作為後續本市公車車輛安全設備建置、推廣的參考依據，並可有效提升交通設施管理效率，同時提高交通運輸安全性，為台南智慧城市創新應用再添利器。

王銘德指出，近年來先進駕駛輔助系統(ADAS)不斷推陳出新，車路通訊（V2I）的應用日趨成熟，除了利用公車所裝設的ADAS設備，於行進過程中提供駕駛前方防撞、行人及自行車警告、車道偏離、速限指示及盲區偵測等即時輔助，提高公共交通的安全性外，也可擴充額外附加價值，將車輛偵測之即時道路資訊傳送到雲端平台進行進一步的整合分析應用。

交通局藉由媒合市區公車業者、景翊科技，增加「公車先進駕駛輔助系統加值自動化道路資訊蒐集服務」，除了升級公車設備強化行車安全外，更導入Mobileye影像辨識技術，藉由公車前方及側向所安裝的鏡頭組，每天不間斷的自動化蒐集道路資訊，並將所蒐集的影像資訊經處理過濾，完成去個資及加密等動作後，包含：交通流、煞車、轉彎、施工區、車距、行人流量、自行車流量、碰撞警告、掉落物、路肩停車、坑洞等道路風險資訊皆可透過雲端平台整合應用，可進一步作為交通局道路資產維護、道路風險管理之參考依據。

市長黃偉哲積極推動智慧科技產業發展，指示應多加應用透過物聯網、人工智慧、前瞻通訊等新興科技應用技術，提升台南市整體交通環境，讓駕駛更便利、行車更安全。