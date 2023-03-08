嘉縣將建防災教育館及防災應變中心 翁章梁率團參訪東京都觀摩交流　

嘉義縣消防局長呂清海組團赴日交流，加強防災交流，強化雙方危機應變效能，6日至10日共5天，參訪橫濱市政府危機管理部等單位，縣長翁章梁率呂清海昨天參訪東京都廳危機管理部交流觀摩，強化嘉縣救災與預防宣導效能。

近年，極端氣候造成複合性災害日趨嚴重，考驗救災人員搶救應變能力，日本與台灣同位於太平洋環地震帶，台灣經歷921大地震，日本遭311大地震，嘉縣有梅山斷層等活動斷層，急需未雨綢繆。

今年關東大地震百年，日本訂有「東京強韌計畫」專案，加強災害發生防救災業務，強韌計畫訂有地震、風災、水災等災害發生，翁章梁說，台日友好，與東京都廳處理危機小組對談，用系統方式面對災害，台日災害類型相似，有同樣災害，有天然災害要面對，還可能需要處理戰爭問題，在災害發生時，公務部門要從事救災還要維持正常運作，公務門是維持社會穩定很重要力量，讓人民不至受到驚嚇、恐慌，日本防救災經驗豐富，來日本取經。

嘉縣將設置防災教育館及應變中心，消防局團隊參訪東京臨海防災公園（廣域防災據點），聽取簡報介紹防災公園，災時可收容災民、停放直升機等用途；還介紹「東京灣臨海區域基幹廣域防災基地」建築物裡的防震作為，如用於地震發生時減少搖晃程度的防震基座。