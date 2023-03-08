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真正女神精神！65歲媽媽未被生活打敗失去夢想帶身障兒創業

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
吳淑莉帶著兒子在台灣國際蘭展擺攤。圖／台南市工務局提供
吳淑莉帶著兒子在台灣國際蘭展擺攤。圖／台南市工務局提供

今天是38婦女節，台南市政府勞工局創設「晴天創意築夢坊」(以下簡稱晴天坊)，優質手工藝推廣平台，提供身心障礙者、中高齡婦女、新住民、原住民等特定對象創業機會，其中輔導93位身心障礙及190位中高齡，共283位婦女行銷手工藝事業，讓每一個人能夠發揮所長，找到自信改善生活。

3月8日婦女節，是為了紀念婦女在經濟、政治和社會等領域做出的重要貢獻，並感謝她們的付出。晴天坊成員吳淑莉今年65歲，加入晴天坊已經8年，歲月沒有消磨掉夢想，在因緣際會下加入晴天坊，重拾對手工藝的熱情，開設「茉莉&維尼熊」手作工坊，帶著身心障礙的兒子創業，母子檔聯手出擊。

吳英莉的兒子高中畢業後，雖嘗試投遞履歷，但總石沉大海，因擔心他找不到工作而開始尋求資源協助，在勞工局職業重建個管員輔導下，鼓勵他們參加職業訓練課程，培養皮革創作做為第二專長，吳英莉也對皮雕產生興趣，職訓班的老師推薦他們加入晴天坊，藉由手工藝品展售增加額外收入。

吳英莉與兒子積極參與晴天坊設攤活動，並努力考取街頭藝人證照，也常鼓勵朋友們，凡事要看向光明面，才能享受精采飛揚的人生。勞工局安排母子參加2023年台灣國際蘭展，帶著自己與兒子的作品和遊客分享，今天是38婦女節，母子倆在蘭展展期中歡度，格外有意義。

台灣國際蘭展即日起至3月19日，歡迎前往觀賞蘭花，順道欣賞選購晴天坊手工藝品。欲加入晴天坊者，請關注晴天坊網站及臉書，即將於4月份開始報名及作品收件，有任何問題，也歡迎來電洽詢，電話：06-2991111轉8068（劉小姐）或06-2991111轉6786（林小姐）。

兒子 婦女節

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