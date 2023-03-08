嘉義市建置YouBike成效佳吸引太保市取經 嘉縣優先建置4鄉鎮市
嘉義市公共自行車YouBike，2020年12月啟用至今不到3年，使用率高，成效佳，上周吸引鄰近嘉縣治太保市新科市長鄭淑分率公所團隊，拜會市長黃敏惠及市府團隊，觀摩學習，鄭淑分希望縣府加速推動，與嘉義市共同生活圈串連。
嘉義市公共自行車YouBik，已達7年合約期間內145個站點建置目標、YouBike2.0及YouBike 2.0E車輛數1101輛，為鼓勵民眾多多利用低碳交通工具；YouBike2.0、YouBike 2.0E前30分鐘10元的優惠及市區電動公車持電子票證免費搭乘的優惠，延長到6月30日。
市府說，公共自行車騎乘人次累計突破200萬人次；嘉市公共運輸包括3條市區電動公車路線及YouBike，目前在公車站半徑50公尺基準下，公車涵蓋率達70％；YouBike已達成145個站點建置目標，車輛數1101輛，平均周轉率平日4.26轉、假日4.52轉，僅次於台北市，周轉率為YouBike系統全國第二高。
鄭淑分說，太保市人口不斷成長，建案增加，轄區有高鐵站、故宮南院、水牛公園、麻魚寮市場等景點及人潮聚集公共處所，還有即將完工的藝文活動中心，亟需建置比照嘉市的公共自行車YouBik，與共同生活圈嘉市串連，可以甲地騎乙地還，希望縣府加速建置。
縣府建設處長郭良江說，將優先在都市型態人口多的民雄、中埔、太保及朴子等4鄉鎮市建置，縣府接洽微笑單車廠商，初步規畫建置總車輛數900輛、總車柱數2250柱，約130站，總金額約1.33億元，詳細方案待與相關單位討論後定案。另「甲地借、乙地還」在同廠商狀況下，縣府可與周邊縣市建置合作及計費機制。
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