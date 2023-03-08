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台南牡蠣養殖喜迎好收成 期待老天下雨長更壯
台南市過去3年安平、南區普遍發生蚵仔疑受病蟲害侵襲，大量死亡情形，許多蚵農收成不到5成，紛紛減少養殖面積，過去養殖棚數9千多棚，今年減至8千多棚，但今年病蟲害明顯改善，收成超過8成。
台南市曾文溪以南至二仁溪出海口，是最主要的牡蠣養殖區，但從2020年至2022年普遍發生大量死亡情形，雖懷疑可能和汙水有關，但經水試所採樣，並無異狀，若沒下雨，蚵農就懷疑和天氣有關；也有懷疑因附近疏濬造成，眾說紛紜，但蚵螺危害則是不爭的事實。
也因為蚵農連續3年收成不佳，不想再虧錢，減少飼養棚數，台南市漁港所統計，今年飼養棚數減少1千多棚，但蚵農反映，今年病蟲害減少，收成超過8成，但疑受天氣影響，成長速度較慢。有蚵農說，兩年前也是長期沒下雨，蚵仔暴斃都怪罪沒下雨，今年也是缺雨，卻生長得好好的，靠天吃飯的產業很難料。
漁港所長周瓈朝說，2020年發生牡蠣死亡率偏高後，建議四草的蚵農降低養殖密度，隔年死亡率降低，去年依然如此，因此建議其他區蚵農降低飼養密度，南區部分蚵農跟進，未來會建議其他蚵農也能降低養殖密度，因蚵是吃浮游生物，密度降低了，蚵的食物較多，有助於生長。
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