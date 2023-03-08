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結束牡蠣養殖浮具汙染 台南用PE塑膠取代發泡浮具

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南進入牡蠣產期，今年病蟲害少，蚵農收成好，但期待快下雨，讓蚵仔快長大。記者鄭惠仁／攝影
台南進入牡蠣產期，今年病蟲害少，蚵農收成好，但期待快下雨，讓蚵仔快長大。記者鄭惠仁／攝影

蚵棚保麗龍等發泡型浮具因會碎裂成細末危及海洋環境，原規畫去年禁用，因有反對聲音而暫緩，為鼓勵蚵農使用PE塑膠浮具，市府今年將讓蚵農以廢保麗龍換塑膠浮具，並爭取修改淺海牡蠣養殖管理自治條例，禁止使用保麗龍浮具；環團認為EPP材質發泡塑膠浮具一樣會帶來汙染，建議禁用。

台南是國內蚵仔養殖的重要產區，年產量約500公噸、產值約6億元，但因絕大多數採浮棚養殖方式，除了竹製蚵棚在養殖季結束後造成環境環境髒亂問題外，保麗龍浮具破碎後也汙染海洋環境，為此漁業署連續3年補助蚵農將保麗龍浮具汰換為PE塑膠、EPP材質浮具，台南市政府原本要在去年修改淺海牡蠣養殖管理自治條例，禁用保麗龍，卻因蚵農反對等聲浪而暫緩。

不過，3年來比較PE塑膠、EPP發泡聚丙烯材質浮具，發現PE塑膠更耐用，且有回收後端，較無汙染問題，反觀EPP也會碎裂，並沒有比保麗龍好，因此南市農業局鼓勵蚵農使用PE塑膠，去年全額補助。

農業局漁港所長周瓈朝表示，今年漁業署的補助經費由3千多萬減為400多萬，不再補助購買浮具，規畫以物易物方式，讓蚵農用毀壞的浮具來換PE塑膠浮具；也爭取蚵農、議員的支持，修改淺海牡蠣養殖管理自治條例，禁止使用保麗龍浮具。

台南社大研究員晁瑞光說，保麗龍、EPP浮具都是發泡塑膠材質，碰擊後易碎裂，且碎末造成海洋生態汙染，希望不只禁用保麗龍，其他漁業用發泡塑膠材質浮具都應禁用。周瓈朝表示，因蚵農尚有許多EPP材質浮具在使用，全部發泡塑膠材質都禁止，尚有困難。

長年來每到養殖季結束，海岸邊就堆置大量待去化的蚵棚，也造成海岸亂象，去年起市府提前發包清理而有改善，漁港所表示，目前正簽請招標中，若順利的話，暑假前就能完成清理。

黃姓蚵農表示，保麗龍幾乎都被淘汰了，若要推塑膠浮具，期待能繼續補助購買。市議員李啟維認為，浮具優質化是趨勢，但目前問題是，有蚵農認為PE塑膠浮具不好用，希望能再改善；尊重市府要修改自治條例，但也要配套措施，不要影響到蚵農的生計。

台南市農業局基於環保考量，鼓勵蚵農使用PE塑膠浮具，減少海洋汙染。記者鄭惠仁／攝影
台南市農業局基於環保考量，鼓勵蚵農使用PE塑膠浮具，減少海洋汙染。記者鄭惠仁／攝影

保麗龍 蚵棚 台南

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