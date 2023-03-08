市容新風貌 台南新營綠圳步道營造驚喜

位貫串台南新營市區的新營綠圳步道，在市政府都發局重新植栽新樹種營與改善設施，除營造新風貌，更添綠意盎然，成為居民休憩好去處。

新營綠圳步道銜接民權路、署立醫院及文化中心，沿途枝葉扶疏，市長黃偉哲表示，市府陸續推動嘉南大圳新營支線的景觀改善計畫，其中中段250公尺自民權路、新營醫院急診大樓前至信義街，再到南瀛綠都心公園西南側界面，為最早期所施作的水圳步道，因鋪面材質使用及施作手法已老舊，與前後段陸續改造的風格也有落差，因此自去年爭取提報內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助，納入改造範圍。

市府都發局長徐中強表示，這處改造承昔往日沿岸綠蔭的記憶，形塑嘉南大圳河道與大新營區人本環境網絡；改善工程包括拆除舊有鐵欄杆及圍籬、休憩亭及座椅整修配置、植栽新樹種和現有植栽修剪，讓原本雜亂的空間視野開闊，更顯綠意盎然。

人行步道改善，包含重新設計無障礙坡道、適度節點廣場及管線電箱等美化。另外抿石子、PC拉毛及花崗岩等鋪面設計，讓步道更加平坦、安全，且減少滑摔風險。