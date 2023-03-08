快訊

女人就該生？匈牙利推「生小孩終生免稅」

早晨財經速解讀／3月升2碼？鮑爾國會放鷹火力全開 美股崩跌

雲林麥寮天空「灰濁」整片暗 鄭明典驚訝：怎麼那麼集中？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

市容新風貌 台南新營綠圳步道營造驚喜

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市都發局營造新營綠綠圳步道有成，更添綠意盎然。圖 ／台南市政府提供
南市都發局營造新營綠綠圳步道有成，更添綠意盎然。圖 ／台南市政府提供

位貫串台南新營市區的新營綠圳步道，在市政府都發局重新植栽新樹種營與改善設施，除營造新風貌，更添綠意盎然，成為居民休憩好去處。

新營綠圳步道銜接民權路、署立醫院及文化中心，沿途枝葉扶疏，市長黃偉哲表示，市府陸續推動嘉南大圳新營支線的景觀改善計畫，其中中段250公尺自民權路、新營醫院急診大樓前至信義街，再到南瀛綠都心公園西南側界面，為最早期所施作的水圳步道，因鋪面材質使用及施作手法已老舊，與前後段陸續改造的風格也有落差，因此自去年爭取提報內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助，納入改造範圍。

市府都發局長徐中強表示，這處改造承昔往日沿岸綠蔭的記憶，形塑嘉南大圳河道與大新營區人本環境網絡；改善工程包括拆除舊有鐵欄杆及圍籬、休憩亭及座椅整修配置、植栽新樹種和現有植栽修剪，讓原本雜亂的空間視野開闊，更顯綠意盎然。

人行步道改善，包含重新設計無障礙坡道、適度節點廣場及管線電箱等美化。另外抿石子、PC拉毛及花崗岩等鋪面設計，讓步道更加平坦、安全，且減少滑摔風險。

此外，原本大榕樹周邊凌亂停車空間也經由樹木修剪、棲地再造以及動線重新配置，為民眾提供涼爽和舒適停留休憩點，縫補新營區核心區位水圳步道完整性。

南市都發局營造新營綠綠圳步道有成，更添綠意盎然。圖 ／台南市政府提供
南市都發局營造新營綠綠圳步道有成，更添綠意盎然。圖 ／台南市政府提供

黃偉哲

延伸閱讀

嘉南大圳步道景觀改善 台南新營添水岸休憩點

「友孝」展出 台南新營文化中心43作品將孝道融入畫作

台南新營產業道路凌晨火燒車驚見男屍 家屬3小時前報案

228連假首日嚴重車禍塞5.5小時 他竟下車刷牙、做體操

相關新聞

台南蚵農廢浮具 將可換塑膠材質

蚵棚保麗龍等發泡型浮具因易碎裂汙染海洋環境，台南市府原規畫去年起禁用，因遭反對而暫緩，為鼓勵蚵農使用PE塑膠浮具，將讓蚵...

結束牡蠣養殖浮具汙染 台南用PE塑膠取代發泡浮具

蚵棚保麗龍等發泡型浮具因會碎裂成細末危及海洋環境，原規畫去年禁用，因有反對聲音而暫緩，為鼓勵蚵農使用PE塑膠浮具，市府今...

市容新風貌 台南新營綠圳步道營造驚喜

位貫串台南新營市區的新營綠圳步道，在市政府都發局重新植栽新樹種營與改善設施，除營造新風貌，更添綠意盎然，成為居民休憩好去...

張榮發基金會送暖 雲林樟湖打造茶鄉之旅

位於雲林古坑鄉的樟湖生態中小學，是全台第一所生態中小學，由於社區產業發展不足，導致學校弱勢學生比例偏高。張榮發基金會執行...

蚵要壯壯 農業局：降低養殖密度

台南市過去3年安平、南區普遍發生蚵仔疑受病蟲害侵襲，大量死亡情形，許多蚵農收成不到5成，紛紛減少養殖面積，過去養殖棚數9...

家扶4社工用愛扶弱 雲林表揚

雲林家扶中心社工師陳怡秀、李翊瑋、吳照平及事務員于雯蕙獲績優社工、熱心服務獎及救國團青年獎章，將接受縣府表揚，昨天4人變...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦