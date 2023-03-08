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影／雲林熱炒店驚現巨無霸魟魚 支解過程吸引路人圍觀
雲林縣斗六市7日驚現一尾巨無霸魟魚，重達56公斤魟魚展示在熱炒店門口，引起路人圍觀圍觀。熱炒店老闆謝佳達說，這是他當天從嘉義縣東石魚市場買回來的，每公斤12元、共672元買下，擺在店外展示，也邀請朋友一起品嘗，其餘部位將支解放入冷凍庫。
謝佳達說，這隻魟魚是達氏深水尾魟，尾巴不同於一般魟魚尖刺狀，而是柔軟、像掃把的形狀，因為處理魟魚難度高，會處理的人不多，弄不好很容易有氨味，才能幸運以低價購入；自己本身是廚師、經營熱炒店，有處理食材技巧，能把魟魚變得Q彈、美味。
胡姓民眾說，沒看過這麼大隻的魟魚，第一次吃到覺得很奇特，現場看老闆支解魟魚大開眼界，炒魟魚肝吃起來很軟嫩，帶有一些腥味，炸魟魚肝鹹香、外酥里嫩，幾乎吃不到腥味，真的很難得能夠大飽口福。
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