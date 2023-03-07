東京食品展傳佳音 台東商品上日本通路與日商簽MOU
台東縣政府參展「2023年東京國際食品展」，今開展首日，台東業者東太陽製酒公司，與日本通路商-ファソラ合同会社簽訂MOU。台東縣長饒慶鈴表示，未來將媒合更多商家與世界各地業者合作，並藉由行銷展覽，為台東拓展新商機。
饒慶鈴表示，縣府這次率台東8家在地特色商家食品，參加「2023年東京國際食品展」，縣府積極媒合通路商、代理商等交流活動，期望能協助增加在地業者產品進入日本市場的機會。
饒慶鈴提到，非常高興開展首日，就能受邀見證台東業者東太陽製酒，與日本通路簽訂合作MOU，雙方完成簽約後，將陸續上架日本香川、德島、愛媛、高知四國等地區之通路。
縣府同時也力邀在日本當地具貿易實務經驗的沼間雅之社長，及筑波純社長，擔任台東縣產業拓展日本市場諮詢顧問，以協助業者外銷日本實務更為精準、更為順利。
台東縣政府表示，縣府財政及經濟發處、國際發展及計畫處及農業處等單位，將於今日下午共辦一場次台商交流活動，邀請世界華人工商婦女企管協會日本分會台商會員，與這次參與的8家台東業者媒合，期望透過此次交流，讓更多台東產品進入日本市場。
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