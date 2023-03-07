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防治禽流感 南市阻疫病傳播造成產業損失

中央社／ 台南7日電

每年10月至隔年3月為禽流感好發季節，台南市動保處今天表示，目前國際禽流感疫情嚴峻，包括有H5N1野鳥及通報案例發生，因應候鳥來台度冬，要嚴加戒備防堵疫情擴散。

台南市動物防疫保護處今天市政會議進行禽流感防疫專案報告。主持會議的副市長趙卿惠表示，近來溫差大，是禽流感好發時節，農業局要持續關注禽流感帶來影響，例如雞隻撲殺可能造成後續缺蛋情形；另外，目前國際上也出現禽傳人案例，籲請養禽業從業人員確實施打流感預防針。

趙卿惠強調，針對禽流感案場，台南市有嚴謹撲殺及化製作業，不會流入市面，消費者可以放心。同時也指示農業局積極輔導業者爭取補助禽舍改建，提升飼養環境品質。

依動保處報告，國際禽流感疫情嚴峻，包括亞洲、歐洲、美洲及非洲都有H5N1野鳥及通報案例發生。包括在亞洲的韓國發生65場案例、日本94場案例。因應候鳥來台度冬，必須嚴加戒備防堵疫情擴散。

動保處指出，統計全台去年1年到今年2月底，禽場高病原性禽流感案例共出現77例，發生H5N2亞型36場、H5N5亞型1場、H5N1亞型40場，總計撲殺100多萬隻。

台南市在候鳥及野外傷病或死亡禽鳥監測方面，自去年11月起，動保處在台南四草、南區喜樹濕地及官田水雉園區周邊禽場連續3個月，每月監測1次，也陸續發現幾起禽流感案例。為確實防範禽流感，落實防治作業包括持續訪視查核禽場，輔導禽場平時自主消毒，對高風險區並加強消毒，同時強化主動監測工作，以利在發案例時能立即處置。

動保處指出，若禽場檢出H5N1，後續採取強化監測措施，針對半徑1公里內的禽場須在一周內採樣；半徑1到3公里的禽場亦須進行採樣；半徑3到5公里禽場則強化訪視輔導及發放消毒水。

檢測部分，台南市去年10月迄今，強化對冬季陸禽場、鴨場及鵝場進行監測，在56場中採檢53場均為陰性；另外，監測水禽場、陸禽場、鳥店、寵物鳥繁殖場及理貨場等，完成採樣293場均為陰性；今年截至目前則已採樣51場均為陰性，另有3場檢驗中。

此外，動保處持續加強化製場「化製數量異常管控」，將化製量死亡率由2%調降到1.5%，也就是若回溯禽場發生死亡率達1.5%，就會派員前往該禽場採樣送驗。

禽流感 台南 疫情

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