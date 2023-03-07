嘉南大圳步道景觀改善 台南新營添水岸休憩點

台南市政府推動嘉南大圳新營支線景觀改善計畫，新營醫院及南瀛綠都心公園段的綠圳步道完成後，讓民眾多了散步休憩好去處，並成功縫補新營核心區位水圳步道完整性。

台南市政府都市發展局長徐中強今天透過新聞稿表示，市府陸續推動嘉南大圳新營支線景觀改善計畫，中段的250公尺自民權路、新營醫院急診大樓前至信義街，再到南瀛綠都心公園西南側界面，為最早期所施作的水圳步道。

徐中強指出，原本的鋪面材質使用及施作手法都較為老舊，與前後段陸續改造的風格也有落差，因此自去年起爭取提報內政部營建署城鎮風貌及創生環境營造計畫補助，納入改造範圍。

徐中強表示，改善工程包括拆除舊有鐵欄杆及圍籬、休憩亭及座椅整修配置、植栽新樹種和現有植栽修剪，讓原本雜亂的空間視野變得更加美觀、綠意盎然，人行步道的改善則包含重新設計無障礙坡道、適度的節點廣場，及管線電箱美化等。

徐中強指出，抿石子及花崗岩等鋪面設計，讓步道更加平坦、安全，且減少滑摔風險，此外，原本大榕樹周邊凌亂的停車空間也經由樹木修剪、棲地再造以及動線重新配置，為民眾提供涼爽、舒適的停留休憩點。

徐中強表示，改造計畫完成後縫補新營核心區位水圳步道完整性，展現具特色的水岸魅力，現在已是許多民眾散步及健走的熱點。