快訊

蔡天鳳前夫女友人被捕身分曝光 被稱「IG女神」常與明星合照

荒山亮捲性侵疑點重重！ A女出面再控：生理期還伸狼爪

嘉南大圳步道景觀改善 台南新營添水岸休憩點

中央社／ 台南7日電

台南市政府推動嘉南大圳新營支線景觀改善計畫，新營醫院及南瀛綠都心公園段的綠圳步道完成後，讓民眾多了散步休憩好去處，並成功縫補新營核心區位水圳步道完整性。

台南市政府都市發展局長徐中強今天透過新聞稿表示，市府陸續推動嘉南大圳新營支線景觀改善計畫，中段的250公尺自民權路、新營醫院急診大樓前至信義街，再到南瀛綠都心公園西南側界面，為最早期所施作的水圳步道。

徐中強指出，原本的鋪面材質使用及施作手法都較為老舊，與前後段陸續改造的風格也有落差，因此自去年起爭取提報內政部營建署城鎮風貌及創生環境營造計畫補助，納入改造範圍。

徐中強表示，改善工程包括拆除舊有鐵欄杆及圍籬、休憩亭及座椅整修配置、植栽新樹種和現有植栽修剪，讓原本雜亂的空間視野變得更加美觀、綠意盎然，人行步道的改善則包含重新設計無障礙坡道、適度的節點廣場，及管線電箱美化等。

徐中強指出，抿石子及花崗岩等鋪面設計，讓步道更加平坦、安全，且減少滑摔風險，此外，原本大榕樹周邊凌亂的停車空間也經由樹木修剪、棲地再造以及動線重新配置，為民眾提供涼爽、舒適的停留休憩點。

徐中強表示，改造計畫完成後縫補新營核心區位水圳步道完整性，展現具特色的水岸魅力，現在已是許多民眾散步及健走的熱點。

台南

延伸閱讀

來新竹慢遊 走訪竹北水圳感受歷史

「友孝」展出 台南新營文化中心43作品將孝道融入畫作

台南新營產業道路凌晨火燒車驚見男屍 家屬3小時前報案

228連假首日嚴重車禍塞5.5小時 他竟下車刷牙、做體操

相關新聞

嘉市湖子內傳開新夜市 攤位格線已畫好、最快4月試營運

嘉義市湖美八路與湖子內路口2000多坪土地，將成立湖子內夜市，據估計超過200攤；業者證實，剩不到10格招租，將分飲食、...

3年翻轉偏鄉 張榮發基金會協助雲林樟湖社區再造

位在雲林古坑鄉的樟湖生態中小學，是全台第一所生態中小學，不過由於由於社區產業發展不足，導致學校弱勢學生比例偏高。為此，張...

布袋鎮危橋龍宮橋改建完工通車 五府千歲神轎帶居民巡禮祈求平安

嘉義縣道161線上布袋鎮龍宮橋，是布袋新塭、新岑區重要聯外橋梁，危險橋梁改建完工，上午舉行通車典禮，剪綵前布袋海國宮五府...

東京食品展台灣館今開幕 黃偉哲用日文推薦台南

世界3大專業食品展的東京食品展台灣館今天開幕，聚集台灣9大農業縣市首長，台南市長黃偉哲特別以日文致詞，邀請日本訪客到台南...

番路鄉陸軍彈藥庫聯絡道路拓寬完工通車 帶動交通觀光產業發展

嘉義縣番路鄉觀光資源豐富，陸軍第5彈藥儲備庫建築群（第一分庫）在地長達一甲子，見證兩岸軍備對峙，具特殊時代意義，鄉公所與...

家扶4名社工化身月光仙子 用善的力量扶弱獲績優獎章

雲林家扶中心社工師陳怡秀、李翊瑋、吳照平及事務員于雯蕙榮獲績優社工、熱心服務獎及救國團青年獎章，將接受雲林縣府表揚，今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦