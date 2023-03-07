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德瑞莎修女遺愛台灣設台南德蘭園 台糖今前往送暖

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台糖研究所及台南營業所，今天前往探訪仁德區的德蘭園老人安養中心，並捐贈有機米等生活物資。圖／台糖提供
台糖研究所及台南營業所，今天前往探訪仁德區的德蘭園老人安養中心，並捐贈有機米等生活物資。圖／台糖提供

由德蕾莎修女創辦的天主教仁愛傳道修女會，在台南仁德設立的「德蘭園老人安養中心」，長期由外籍修女照護貧困無依的病弱老人，中心的「鄰居」台糖研究所及台南營業所，今天前往探訪，並捐贈有機米等生活物資，表達對德蘭園長期關懷與照顧弱勢族群的支持。

仁愛傳道修女會是天主教各修會中，少數奉行「清貧」生活的，藉此體會窮人的生活，1980年代修會在台南仁德二空新村附近創辦安養中心，專門收留貧病、家人無法照顧的年長者，目前共收容近20名罹患中風、癱瘓或老人癡呆症的阿嬤，而照顧他們的修女，多數是外國籍，長期經由本地的募捐，支持中心的開銷，而修女們自己的生活非常儉樸，夏天不要說吹冷氣、連電風扇都很少用。

但對於收容者卻給予無微不至的照料，曾有毒癮者出獄後，貧病交迫，家人卻不願照顧，修女會利用平日省吃節用存下來的錢為她治病，後來不僅成功戒毒，也有了自己的家庭，重獲新生。

台糖研究所所長黃怡仁表示，與德蘭園比鄰而居，感動於修女們無私的用心與大愛，特地捐贈台糖公司自有品牌的有機米、沙拉油、砂糖、黑白五寶及穀康沖調飲品等生活物資一批，來表達對德蘭園協助弱勢者信念的支持。

德蘭園表示，園內收容了一些早期家庭及公家機關無法照顧或補助的阿嬤們，由於修女們人數不多，要長期維持安養中心的確不容易，因此特別感謝台糖公司的愛心送暖，也感恩志工們的付出奉獻，歡迎大家能加入服務一齊幫忙。

台糖研究所及台南營業所，今天前往探訪仁德區的德蘭園老人安養中心，並捐贈有機米等生活物資。圖／台糖提供
台糖研究所及台南營業所，今天前往探訪仁德區的德蘭園老人安養中心，並捐贈有機米等生活物資。圖／台糖提供

台南 阿嬤 中風

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