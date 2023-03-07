仁義潭水庫見底 水公司指5月底前嘉義用水無虞

仁義潭水庫蓄水率目前剩約3成，水庫部分見底裸露，有怪手開進去清淤，引起嘉義民眾擔憂會無水可用；自來水公司說，有雲林、台南兩地水庫支援，嘉義地區5月底用水無虞。

在臉書（Facebook）與Line社群近日都可看到嘉義的民眾拍攝仁義潭缺水畫面，並表達擔憂，害怕無水可用。自來水公司第五區管理處今天表示，仁義潭水庫的蓄水量約30%左右，目前已啟動夜間減壓供水，降低自來水的滲漏。

另外，每天由雲林湖山水庫支援嘉義10萬噸用水，烏山頭水庫停止灌溉，水源支援民生用水，並調撥部分給嘉義使用，嘉義地區至5月底用水無虞。

水公司說，去年因水庫水位高無法清淤，趁今年部分水庫見底，馬上啟動清淤，4月底將清出3.5萬噸淤泥，並視情況要再清除15噸。不過雨季將至，若水庫大量進水清淤就會暫停，延到明年再清。

仁義潭是嘉義地區主要用水來源，也是著名的風景區，每天都有不少人來此散步、放風箏，備受民眾關注，自來水公司呼籲民眾做好節約用水，不用過度擔憂。