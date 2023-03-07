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布袋鎮危橋龍宮橋改建完工通車 五府千歲神轎帶居民巡禮祈求平安

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣道161線上布袋鎮龍宮橋，是布袋新塭、新岑區重要聯外橋梁，危險橋梁改建完工，上午舉行通車典禮。圖／嘉縣府提供
嘉義縣道161線上布袋鎮龍宮橋，是布袋新塭、新岑區重要聯外橋梁，危險橋梁改建完工，上午舉行通車典禮。圖／嘉縣府提供

嘉義縣道161線上布袋鎮龍宮橋，是布袋新塭、新岑區重要聯外橋梁，危險橋梁改建完工，上午舉行通車典禮，剪綵前布袋海國宮五府千歲神轎率先巡禮祈福，公路總局第五區養護工程處郭清水、建設處長郭良江、布袋鎮長蔡瑋傑等貴賓共同剪綵福，剪綵後貴賓帶地方賢達走新橋，場面熱鬧。

龍宮橋跨越龍宮溪，為五跨鋼筋混凝土預力箱型梁橋，原橋長100公尺，橋寬7. 5公尺，2019年4月橋梁檢測，發現主構件多處混凝土嚴重剝落、鋼筋嚴重鏽蝕，易阻礙水流，經縣府邀集學者專家現場會勘評估，屬高度風險性橋梁，通水斷面不足需全橋改建，向行政院爭取整建。

建設處長郭良江說，改建後龍宮橋長度100公尺，橋梁整體抬高2公尺，採結構預力混凝土箱型梁橋，增加通水斷面改善淹水問題，考量該橋位處臨海地區易受海風鹽份鏽蝕，改建橋梁設計混凝土採二型抗硫水泥、增加混凝土強度及保護層厚度以防止鹽害侵蝕鋼筋混凝土。橋梁下部結構強化墩樁設計，上部結構設計增加活載重負荷能力，因應交通流量，新龍宮橋除防洪功能外，是座結構更安全，抗環境侵害、耐久性高的橋梁。

郭良江表示，改建新橋總工程費8466萬3千元，2021年10月14日開工，歷時1年多，上午通車，為銜接縣道161線改善後龍宮橋，未來將配合拓寬引道、改善擋土牆年久失修等問題，縣府去年獲公路總局核定縣道161線龍宮橋引道改建工程，總經費5800萬元。

嘉義縣道161線上布袋鎮龍宮橋，是布袋新塭、新岑區重要聯外橋梁，危險橋梁改建完工，上午舉行通車典禮。圖／嘉縣府提供
嘉義縣道161線上布袋鎮龍宮橋，是布袋新塭、新岑區重要聯外橋梁，危險橋梁改建完工，上午舉行通車典禮。圖／嘉縣府提供
嘉義縣道161線上布袋鎮龍宮橋，是布袋新塭、新岑區重要聯外橋梁，危險橋梁改建完工，上午舉行通車剪綵典禮。圖／嘉縣府提供
嘉義縣道161線上布袋鎮龍宮橋，是布袋新塭、新岑區重要聯外橋梁，危險橋梁改建完工，上午舉行通車剪綵典禮。圖／嘉縣府提供
嘉義縣道161線上布袋鎮龍宮橋，是布袋新塭、新岑區重要聯外橋梁，危險橋梁改建完工，上午舉行通車典禮，剪綵前布袋海國宮五府千歲神轎率先巡禮祈福。圖／嘉縣府提供
嘉義縣道161線上布袋鎮龍宮橋，是布袋新塭、新岑區重要聯外橋梁，危險橋梁改建完工，上午舉行通車典禮，剪綵前布袋海國宮五府千歲神轎率先巡禮祈福。圖／嘉縣府提供
嘉義縣道161線上布袋鎮龍宮橋，是布袋新塭、新岑區重要聯外橋梁，危險橋梁改建完工，上午舉行通車典禮。圖／嘉縣府提供
嘉義縣道161線上布袋鎮龍宮橋，是布袋新塭、新岑區重要聯外橋梁，危險橋梁改建完工，上午舉行通車典禮。圖／嘉縣府提供

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