東京食品展台灣館今開幕 黃偉哲用日文推薦台南

世界3大專業食品展的東京食品展台灣館今天開幕，聚集台灣9大農業縣市首長，台南市長黃偉哲特別以日文致詞，邀請日本訪客到台南展場參觀，並歡迎各國朋友到台南品嘗好吃的食物與水果，欣賞美麗的風景。

黃偉哲表示，這次台南參展是團體作戰，聚集來自台南共15家農會與食品業者，除了鳳梨、芒果等冷凍鮮果以外，也有文旦、毛豆等加工品，現場也展示烏魚子及虱目魚等產品，吸引許多外國商社代表參觀。

駐日大使謝長廷致詞說「台灣來了！春天來了！」，邀請各國業者到台灣展廳參訪。外貿協會黃志芳董事長也表示，台灣是日本重要的食品貿易對象，未來將與各縣市合作，在日本深化台灣特色。

台南展位以400年歷史為主題，外觀以孔廟為造型，結合紅磚牆主題的展板設計，展現濃厚的台灣特色，吸引國際採購者目光。參展的台南業者貫金食品經理李重信表示，台南是文創之都，這次展場設計真的有助吸引客戶目光，也讓業者對台南文化與有榮焉。