番路鄉陸軍彈藥庫聯絡道路拓寬完工通車 帶動交通觀光產業發展

嘉義縣番路鄉觀光資源豐富，陸軍第5彈藥儲備庫建築群（第一分庫）在地長達一甲子，見證兩岸軍備對峙，具特殊時代意義，鄉公所與縣府文化觀光局規畫這處昔日軍事重地朝觀光發展，爭取營建署補助闢建對外聯絡道路，施工歷經1年半，上午完工通車。

通車竣工典禮，副縣長劉培東、營建署南工處長吳瑞安、議長張明達、番路鄉長蕭博勝等剪綵，在路旁植樹，步行體驗；劉培東說，考量未來彈藥儲備庫建築群開發使用，道路現況會車空間不足，影響番路及新福村交通便利性，爭取仁義潭特定區聯絡道路拓寬改善，設置安全舒適行車環境、人行設施，提升觀光效益。

聯絡道路全長4.9公里，原路寬2.5至6公尺，拓寬後含側溝寬度至10公尺，雙向各1車道，提高用路人安全，改善道路排水不佳等問題，工程總經費2億零90萬，營建署補助1億8777萬元，配合款3313萬元縣府及公所負擔，刨除路面，鋪設5公分厚密級配瀝青混凝土面層，單側配置路燈，另有10處滯洪沉砂池與排水溝共構，2021年8月動工。

聯絡道聯結包括仁義潭、半天岩紫雲寺、彌陀禪寺櫻花、隙頂二延平步道觀雲平台等，吸引眾多遊客朝聖，這段路經過陸軍第五彈藥庫，下方逐鹿社區，成為總體文化園區，可規畫步道串聯提供民眾遊憩，彈性空間很大，通車後番路會有更好的發展。