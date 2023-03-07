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番路鄉陸軍彈藥庫聯絡道路拓寬完工通車 帶動交通觀光產業發展

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
番路鄉陸軍彈藥庫聯絡道路拓寬完工通車。圖／嘉縣府提供
番路鄉陸軍彈藥庫聯絡道路拓寬完工通車。圖／嘉縣府提供

嘉義縣番路鄉觀光資源豐富，陸軍第5彈藥儲備庫建築群（第一分庫）在地長達一甲子，見證兩岸軍備對峙，具特殊時代意義，鄉公所與縣府文化觀光局規畫這處昔日軍事重地朝觀光發展，爭取營建署補助闢建對外聯絡道路，施工歷經1年半，上午完工通車。

通車竣工典禮，副縣長劉培東、營建署南工處長吳瑞安、議長張明達、番路鄉長蕭博勝等剪綵，在路旁植樹，步行體驗；劉培東說，考量未來彈藥儲備庫建築群開發使用，道路現況會車空間不足，影響番路及新福村交通便利性，爭取仁義潭特定區聯絡道路拓寬改善，設置安全舒適行車環境、人行設施，提升觀光效益。

聯絡道路全長4.9公里，原路寬2.5至6公尺，拓寬後含側溝寬度至10公尺，雙向各1車道，提高用路人安全，改善道路排水不佳等問題，工程總經費2億零90萬，營建署補助1億8777萬元，配合款3313萬元縣府及公所負擔，刨除路面，鋪設5公分厚密級配瀝青混凝土面層，單側配置路燈，另有10處滯洪沉砂池與排水溝共構，2021年8月動工。

聯絡道聯結包括仁義潭、半天岩紫雲寺、彌陀禪寺櫻花、隙頂二延平步道觀雲平台等，吸引眾多遊客朝聖，這段路經過陸軍第五彈藥庫，下方逐鹿社區，成為總體文化園區，可規畫步道串聯提供民眾遊憩，彈性空間很大，通車後番路會有更好的發展。

蕭博勝說，今天是番路喜事，道路決定觀光發展，將透過鄉道嘉124線、124-1線、126線等，串聯台3、台18線、縣道159甲線建構完整交通系統，整合仁義潭、吳鳳廟特定區、半天岩紫雲寺、二延平山、樹木銀行、觸口自然教育中心及埔尾社區角落公園等重要縣定古蹟與景觀遊憩資源，奠定番路魅力。

番路鄉陸軍彈藥庫聯絡道路拓寬完工，通車竣工典禮，副縣長劉培東（左）、營建署南工處長吳瑞安、議長張明達（右）、番路鄉長蕭博勝等剪綵。圖／嘉縣府提供
番路鄉陸軍彈藥庫聯絡道路拓寬完工，通車竣工典禮，副縣長劉培東（左）、營建署南工處長吳瑞安、議長張明達（右）、番路鄉長蕭博勝等剪綵。圖／嘉縣府提供
番路鄉陸軍彈藥庫聯絡道路拓寬完工通車。圖／嘉縣府提供
番路鄉陸軍彈藥庫聯絡道路拓寬完工通車。圖／嘉縣府提供
番路鄉陸軍彈藥庫聯絡道路拓寬完工，通車竣工典禮，副縣長劉培東、營建署南工處長吳瑞安、議長張明達、番路鄉長蕭博勝等剪綵。圖／嘉縣府提供
番路鄉陸軍彈藥庫聯絡道路拓寬完工，通車竣工典禮，副縣長劉培東、營建署南工處長吳瑞安、議長張明達、番路鄉長蕭博勝等剪綵。圖／嘉縣府提供

陸軍 建築

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