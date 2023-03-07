家扶4名社工化身月光仙子 用善的力量扶弱獲績優獎章

雲林家扶中心社工師陳怡秀、李翊瑋、吳照平及事務員于雯蕙榮獲績優社工、熱心服務獎及救國團青年獎章，將接受雲林縣府表揚，今天4人Cosplay變裝為動漫美少女戰士月亮仙子及蒙面俠，家扶主委陳燦勳自掏腰包送紅包獎勵，4人分享服務心情並齊喊「我要代替月亮懲罰你！」打擊貧窮、消除家暴。

擁有月光仙子般堅定與熱忱的社工李翊瑋，6年社工輔導不少孩子重見陽光，她說，曾有一名讀小2的女孩，情緒很不穩定，讓媽媽甚感頭痛，她選擇耐心陪伴，最終母女能重拾生活。此外，她也協助許多家長考取烘焙證照改善家境。

溫暖的水星仙子則是社工師陳怡秀的寫照，她說，輔導寄養家庭最需要的是耐心，例如安排課程、充當孩子和寄養父母的溝通橋樑，尤其在寄養安置結束前，陪伴孩子做足和寄養父母分離的心理準備更重要，5年多來孩子的笑容是她往前的最大動力。

高效率又熱心的家扶事務員于雯蕙工作「包山包海」，包辦社工專業以外的疑難雜症，再難的事情總能迎刃而解，還曾拿著鎌刀幫忙下田採收，個性與缺一不可的火星仙子不謀而合。

獲救國團青年獎章的社工師吳照平，16年來在兒童保護領域中獲得最大成就，協助個案過程難免遇到不理性家長，被辱罵、拒絕訪視是常有的事，但他總以沈穩的態度，讓陷於徬徨無助困境中的孩子，遠離受虐找到光芒，勇敢前進，如同沉著正義的蒙面俠。