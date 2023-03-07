東京食品展開展 翁章梁帶8家嘉義優鮮業者拚國際訂單

亞洲規模最大食品界盛事，2023年東京國際食品展上午盛大開展，台灣9縣市府赴日參展，嘉義縣長翁章梁帶8家嘉義優鮮業者，將優鮮農產品介紹給廣大海外市場，爭取國際訂單，伴手禮鳳梨酥，開幕首日吸引大批通路商及國際買家洽談。

嘉縣府第8次組團參加東京食品展，拚外銷市場要與當地培養長久關係，才可獲得買家及消費者信任，除疫情期間未參展，嘉縣未缺席食品展，翁章梁與立委陳明文、蔡易餘等參與開幕儀式後，到嘉義優鮮館為業者加油打氣，向國際買家與通路商介紹嘉義優鮮系列產品。

嘉縣參展產品有獲台灣十大優質烏魚子、傳承古法冷壓榨油芝麻油及花生油系列產品、運用新鮮現採水果製作、外銷國際各式鮮果乾、採用高科技密閉禽舍與自動化環控系統養殖鵪鶉蛋、民雄獲十大神農獎的金鑽鳳梨，特色養殖水產虱目魚。

在日本擁有超高人氣的伴手禮鳳梨酥，開幕首日吸引大批通路商及國際買家洽談。縣府藉跨境電商平台，將線上商城帶入展場，透過網路拓展更多通路。鳳梨產季即將展開，嘉縣鳳梨生長環境條件佳，有北回歸線通過，日照充足，日夜溫差大，鳳梨果肉細緻鮮甜，有銷日經驗，期望這次食品展爭取更多訂單。