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台南歸仁行善團慰助28個陷困家庭 呼籲企業加入
台南市歸仁區行善團今天發表公益成果，2021年至今持續慰助28個遭重大事故陷困家庭。區長魏文貴兼任行善團團長，代表感謝親自行善會、普力食物銀行支持，還有榮邦開發建設董事長鄭高隆，建瑋玩具公司董事長黃順記等熱心企業家贊助。呼籲更多善心人士團體、企業加入幫助社會底層弱勢。
歸仁區行善團已協助28個特殊個案，包含黃方阿嬤、黃同學、許先生、楊先生等，每個個案背後都是一個困難家庭。其中黃同學本身患有糖尿病，母親長期洗腎，領有極重度身心障礙手冊，黃同學常因自身身體不適，且需陪伴母親洗腎經常缺課，而母親因身體因素僅能打零工維生，經濟及生活皆陷入困境。
另一個案楊先生與妻子育有一子一女，租屋同住，妻子外籍配偶，兒子罹患第一型糖尿病，需每日監測血糖及注射胰島素，為了照顧小孩，妻子無法外出工作，楊先生因創業失敗，轉職為上班族，但仍背負債務，近日楊先生上班途中發生嚴重車禍，傷及頸椎、肋骨，頸部以下無知覺，傷勢相當嚴重，目前仍臥床需有人看顧，家中主要經濟來源遭逢重大意外，讓原本拮据的家庭又更雪上加霜。
魏文貴表示，28個艱困家庭他都到家關懷，發給慰問金應急，並依據案家狀況的不同，再另外轉介寺廟、慈善團體及善心企業等接續幫助，期待除金錢上的援助，也能安慰案主或家屬的心靈。
魏文貴表示，災禍發生往往無法預測。突如其來的意外或疾病常讓人措手不及，除心理衝擊，家庭生活及經濟也難以負荷，情況嚴重的更需要他人協助。區公所除了定期舉辦兒童節、暑期育樂營、春節送年菜等公益活動，也呼籲更多善心人士團體加入幫助弱勢族群度過難關。
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