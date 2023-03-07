東京食品展台灣館開幕 黃敏惠力推嘉市12家好物

嘉義市長黃敏惠率市府團隊、12家在地優質產業組嘉義隊，今在日本Tokyo Big Sight（東京國際展示場）舉行「2023東京食品展」，出席台灣館開幕活動，黃敏惠致詞說，嘉市本著對待家人的情感，用心製作吃得健康、吃得安心的好產品，「嘉義好物」更是台灣好物，和全世界一起交朋友。

黃敏惠表示，嘉義館有12家優質產業，要用最熱情的款待，向所有好朋友一起分享嘉義好物，讓消費者更加認識嘉義市、認識台灣。

黃敏惠也與雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、彰化縣長王惠美，5名女力首長一同為台灣農產品打拚促銷，黃敏惠也向饒慶鈴分享好消息，嘉義大學研發「嘉大台南2號米」等多款品質優良好米，今年將與台東農民合作栽種，推廣到全世界。

嘉義館前人潮滿滿、獲得各界好評，黃敏惠也去同樣來自嘉義的參展業者「大東羊食品」及Alisan公司等業者的攤位加油打氣。

參展廠商們表示，這是疫情解封後，首次前進日本，也是許多業者第一次參與東京食品展，看到很多通路商買家前來洽談合作細節，希望未來有更多合作機會，透過台灣在地好食材，用米傳承土地溫度，向大家分享嘉義市的好滋味。

市府指出，日本東京食品展同時也吸引日本各界代表前來，嘉義市參訪團主動約訪今年2月報導嘉義市的Hanako雜誌，以及今年初到訪嘉義市的神戶咖啡代表。