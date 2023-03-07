快訊

經典賽／親眼目睹台式應援就愛上 美記者：等不及看比賽了

「孩子在後車廂睡覺」小黃司機哀求乘客別檢舉、後座告示惹哭千人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東京食品展台灣館開幕 黃敏惠力推嘉市12家好物

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右六）今天出席東京食品展的台灣館開幕，力推嘉市12家參展業者。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右六）今天出席東京食品展的台灣館開幕，力推嘉市12家參展業者。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠率市府團隊、12家在地優質產業組嘉義隊，今在日本Tokyo Big Sight（東京國際展示場）舉行「2023東京食品展」，出席台灣館開幕活動，黃敏惠致詞說，嘉市本著對待家人的情感，用心製作吃得健康、吃得安心的好產品，「嘉義好物」更是台灣好物，和全世界一起交朋友。

黃敏惠表示，嘉義館有12家優質產業，要用最熱情的款待，向所有好朋友一起分享嘉義好物，讓消費者更加認識嘉義市、認識台灣。

黃敏惠也與雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、彰化縣長王惠美，5名女力首長一同為台灣農產品打拚促銷，黃敏惠也向饒慶鈴分享好消息，嘉義大學研發「嘉大台南2號米」等多款品質優良好米，今年將與台東農民合作栽種，推廣到全世界。

嘉義館前人潮滿滿、獲得各界好評，黃敏惠也去同樣來自嘉義的參展業者「大東羊食品」及Alisan公司等業者的攤位加油打氣。

參展廠商們表示，這是疫情解封後，首次前進日本，也是許多業者第一次參與東京食品展，看到很多通路商買家前來洽談合作細節，希望未來有更多合作機會，透過台灣在地好食材，用米傳承土地溫度，向大家分享嘉義市的好滋味。

市府指出，日本東京食品展同時也吸引日本各界代表前來，嘉義市參訪團主動約訪今年2月報導嘉義市的Hanako雜誌，以及今年初到訪嘉義市的神戶咖啡代表。

黃敏惠說，面對國內外市場競爭激烈，更應該以獨特的城市魅力與積極開放的態度與各界合作，透過互惠共好的原則，將嘉市的城市風格與文化魅力，隨著高品質商品，一起推廣出去。

嘉義市長黃敏惠（右六）今天與多名縣市長、立委出席東京食品展的台灣館開幕。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右六）今天與多名縣市長、立委出席東京食品展的台灣館開幕。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左五）今天出席東京食品展的台灣館開幕，力推嘉市12家參展業者。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左五）今天出席東京食品展的台灣館開幕，力推嘉市12家參展業者。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右二）與多名縣市長今天出席東京食品展的台灣館開幕。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右二）與多名縣市長今天出席東京食品展的台灣館開幕。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左二）今天與多名縣市長、立委出席東京食品展的台灣館開幕。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左二）今天與多名縣市長、立委出席東京食品展的台灣館開幕。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）今天出席東京食品展的台灣館開幕，與展示阿里山咖啡的業者合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）今天出席東京食品展的台灣館開幕，與展示阿里山咖啡的業者合影。圖／嘉義市政府提供

嘉義 黃敏惠 日本

延伸閱讀

陳時中現身鳴槍！牙醫盃馬拉松嘉市起跑 黃敏惠公開讚阿中

嘉義市女力論壇 黃敏惠鼓勵女性為理想奮鬥

東京國際食品展「嘉市館」12超強業者 黃敏惠將率隊

南投立委補選／黃敏惠今跨縣力挺 林明溱請對手不要做賊喊捉賊

相關新聞

台南與北榮身障重建中心合作 9日提供免費義肢檢修服務

台南市社會局與台北榮民總醫院身障重建中心合作，將在3月9日上午9點到下午5點，於台南市無障礙福利之家A棟2樓輔具資源中心...

東京食品展開展 翁章梁帶8家嘉義優鮮業者拚國際訂單

亞洲規模最大食品界盛事，2023年東京國際食品展上午盛大開展，台灣9縣市府赴日參展，嘉義縣長翁章梁帶8家嘉義優鮮業者，將...

台南歸仁行善團慰助28個陷困家庭 呼籲企業加入

台南市歸仁區行善團今天發表公益成果，2021年至今持續慰助28個遭重大事故陷困家庭。區長魏文貴兼任行善團團長，代表感謝親...

東京食品展台灣館開幕 黃敏惠力推嘉市12家好物

嘉義市長黃敏惠率市府團隊、12家在地優質產業組嘉義隊，今在日本Tokyo Big Sight（東京國際展示場）舉行「20...

不夠用！雲林千台輪椅被借光 這單位慷慨再捐百台

雲林人口老化嚴重，65歲以上長者逾12萬人，身心障礙人口逾5萬人。縣府開辦輔具銀行，免費借用1080台輪椅，已被借光、供...

顏色過於鮮艷、口感過於Q彈都要當心 南市環局嚴管食安風險化學物質

為防止工業級化工原料流入食品，危害健康，台南市環保局做好源頭管理，加強訪查、輔導相關化工原料業者，要求做好「流向記錄」、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦