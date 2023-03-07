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2024台灣設計展在台南 感受400年古城新生百變面貌

中央社／ 台南7日電

迎接建城400年，台南市取得2024台灣設計展共同主辦權，台南市政府希望透過展覽及城市美學計畫，吸納更多設計、藝術、美學團隊到台南，參與推動古城新生的百變面貌。

台南市政府今天發布新聞稿指出，經濟部工業局昨天公布，2024台灣設計展由台南市政府和財團法人台灣設計研究院共同主辦，預定明年10月登場，地點是台南市美術館及市定古蹟西市場。

台南市長黃偉哲表示，2024台灣設計展將串聯周邊藝文設施、商圈及創意產業，結合民間資源，以展現文化之都厚實設計力量，打造獨屬台南的城市設計美學。

台南市政府文化局代理局長陳修程說，2024台南建城400年，悠遠歷史孕育豐饒的台南文化，市府積極爭取「2024台灣設計展」共同主辦權，希望結合台南豐富文化內涵、長期耕耘與輔導的青創與設計能量，帶來獨具品味的設計風格與展覽。

2024台灣設計展預定以「吃．穿」為主題，盤點府城獨到的飲食品味與穿著哲學，凝聚常民精神與生活，融合永續創新的設計概念，串聯跨世代、跨產業、跨領域、跨文化的力量，推動展覽整體規劃。

市府表示，台南市美術館是台南重要的專業文化展演場域，西市場也已接近修復完成，是此次展覽主題最適切的展演場所；在美術館代表的「新」與西市場代表的「舊」之間，呈現台南如何走出作為文化古城面對永續與創新設計等議題的道路。

市府希望透過2024台灣設計展和城市美學計畫，吸納更多設計、藝術、美學團隊到台南，參與推動台南古城新生的百變面貌，感受台南400年來的城市蛻變與新生。

美術館 黃偉哲

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