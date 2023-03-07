不夠用！雲林千台輪椅被借光 這單位慷慨再捐百台

雲林人口老化嚴重，65歲以上長者逾12萬人，身心障礙人口逾5萬人。縣府開辦輔具銀行，免費借用1080台輪椅，已被借光、供不應求；桃園市圓夢愛心關懷協會今天捐贈110台輪椅，包括輔具銀行50台、華山基金會20台、雲林教養院20台、文化觀光處20台，供有需求民眾免費借用。

社會處長林文志說，雲林縣輔具中心開辦輔具銀行計畫，回收民眾不用的輪椅，維修整理後免費借用，目前有1080台輪椅，但都已被借光；輔具中心今天獲贈50台輪椅，都會投入借用行列，可透過網路、電話或親自到場預約借用，也鼓勵民眾捐出家中用不到、功能正常的輪椅，詳洽輔具中心05-5339620。

文觀處長陳璧君說，文觀處現有輪椅老舊、數量不足，圖書館等公共場域缺乏輪椅輔具，平時文觀處較無機會與慈善單位媒合，今天透過跨局處合作，爭取到20台輪椅，將放在圖書館、觀光景點等地免費借用，提升無障礙環境，讓在地鄉親、外地遊客都感受到雲林是友善城市。

副縣長謝淑亞說，雲林面臨高齡、少子等問題，65歲長者逾12萬人、身心障礙人口逾5萬人，輪椅就像身障者的兩隻腳，有這雙腳才能方便外出，代表雲林縣民向桃園市圓夢關懷協會道謝，期待透過捐贈活動拋磚引玉，邀請民眾循環利用捐出家中無用輪椅，造福更多有需求的人。