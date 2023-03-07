顏色過於鮮艷、口感過於Q彈都要當心 南市環局嚴管食安風險化學物質

為防止工業級化工原料流入食品，危害健康，台南市環保局做好源頭管理，加強訪查、輔導相關化工原料業者，要求做好「流向記錄」、「貯存分區」、「標示明確」及「用途告知」。統計去年訪查241家業者，其中7家標示不明確，業者當場改善完成。

環保局指出，訪查時稽查人員會進入儲存區查看，以了解倉儲規畫是否得宜、察看各類化學物質有無明確標示警語，是否落實流向記錄以及向業者說明法規等；另不定期針對業者舉辦說明會，或進入校園宣導等。

化學、化工原料合法使用並無不妥，就怕不肖業者違規使用。環保局表示，基於源頭管理原則，歷年來訪查、輔導「具有食安風險疑慮的化學物質」相關業者已是正規業務之一，目前全市約有241家，每年至少訪查一次，在中秋、端午、清明、春節等重要節日前，更會加強輔導及稽查頻率。

環保局表示，在各式各樣的化學、化工原料裡，有57項公告為「具食安風險疑慮化學物質」，包括讓潤餅皮顏色白淨及增加韌度等的工業用脫色劑吊白塊，湯圓呈現討喜紅色的毒性化學物質染料玫瑰紅B、工業用順丁稀二酸添入粉圓、肉圓皮以達到久煮不爛、Q彈效果等。

食品安全須要大家一起把關，環保局強調，除源頭管理外，也請民眾在選購食品時，不要挑選顏色過於鮮艷、顏色過白、口感過於Q彈等食品，以免不肖業者有機可趁。