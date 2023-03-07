可賞花了！台南白河林初埤木棉花季周六登場

春天腳步悄然來臨，南台灣木棉綻放中，台南市白河區公所將於周六（11日）辦理木棉花季系列活動，邀請各地遊客來白河林初埤來賞花，感受徜徉「橘紅花道」快感。

白河林初埤木棉花道，全長866.5公尺，曾被外媒譽為全球最美花海街道之一，全區含周邊種植約1.7公里，木棉樹有715棵，每年吸引大批遊客及攝影愛好者造訪。

白河區公所說，開幕儀式安排本周六上午登場，由市長黃偉哲出席行銷在地特色美景及產業，邀請白河體育會太鼓表演及玉豐國小的舞獅及陶笛表演作為開場演出。

今年木棉花季本月11至26日展開，公所於每周末安排一系列活動供民眾體驗同樂，包括街頭藝人、攝影比賽、定點導覽、打卡贈好禮及消費滿額集點送好禮等，並配合綠化政策辦理贈樹苗活動(限量發送)，歡迎民眾來白河區欣賞世界級的美景，支持在地的產業。

維持遊客賞花品質及用路人安全，白河警分局11至26日假日花季期間，將進行交通管制措；從早上8點至下午6點，南90沿線僅開放單向通行(阿匹婆便利商店往土溝方向)，土溝(小蘋果便利商店)往阿匹婆商店方向車輛禁止進入及通行，請沿南91往南89方向繞行。