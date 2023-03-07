嘉義東石漁民捕獲罕見巨無霸魟魚 長逾3公尺、逾30公斤重

嘉義縣東石鄉吳姓漁民清晨出海捕魚，在外海捕到巨無霸魟魚，重逾30公斤、全長逾3公尺，上午拖到東石魚市場，吸引承銷人及遊客好奇圍觀，連水產達人東石魚市場主任吳純裕也是第一次看到，漁民稱為「水魟魚」，下午開市拍賣。

這隻魟魚體積龐大罕見，不像上次捕撈巨大龍膽石斑，馬上被魚販以逾3萬元高價買走，魚販說，巨無霸魟魚行情難定，吳純裕說，這隻魟魚全身軟綿綿，長長尾巴如羽毛，不像一般魟魚尖刺形狀。

吳純裕說，這隻巨無霸魟魚待專家學者鑑定，網路查找魟科資料，廣泛分布世界熱帶及亞熱帶海域以及中南半島、非洲及南美洲的各大河流。體呈圓形、亞圓形或菱形，通常體盤寬不超過長的1.3倍長，無吻鰭或頭鰭。五對鰓裂，位體盤之下方。噴水孔中大。無背鰭；尾部為中等到非常細瘦之鞭狀，且通常有一枚大而具毒性之棘，棘為鋸齒狀或平滑。