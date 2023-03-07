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翁倩玉凍齡好氣質 抵日參加食品展嘉義團餐敘驚喜碰面

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘及嘉義市立委王美惠，赴日本東京參加國際食品展，昨晚參加駐日代表謝長廷安排的交流晚宴，旅日知名女星翁倩玉（左三）受邀赴宴。圖／取自蔡易餘臉書
嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘及嘉義市立委王美惠，赴日本東京參加國際食品展，昨晚參加駐日代表謝長廷安排的交流晚宴，旅日知名女星翁倩玉（左三）受邀赴宴。圖／取自蔡易餘臉書

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文蔡易餘及嘉義市立委王美惠，赴日本東京參加國際食品展，昨晚參加駐日代表謝長廷安排的交流晚宴，旅日知名女星翁倩玉受邀赴宴，翁倩玉影視歌三棲紅星，還是版畫藝術家，多才多藝，73歲翁倩玉保養身體，凍齡好氣質，讓嘉義團成員驚喜。

陳明文、蔡易餘臉書貼與翁倩玉合照，與親友分享，翁倩玉是3、4、5年級生的偶像女神，「祈禱」等中文歌曲，讓人懷念，陳明文說，出席駐日本代表處交流晚宴，與翁倩玉女士一同聚餐，感謝謝長廷大使的付出與努力！感恩的心，感謝有你。

蔡易餘說，小時候看電視日劇「阿信」時，翁倩玉所演唱的片頭曲「永遠相信」，「歌曲好聽，是他小時候的偶像，而翁女士現在也是旅日大明星！非常感恩謝長廷大使在台日交流上的付出與努力！

翁倩玉今年底將回故鄉台南舉辦版畫展，上月23日由總統府資政黃崑虎陪同拜訪台南市長黃偉哲，黃偉哲當場允諾給予相關行政協助，還致贈蘭花盆栽，邀請翁倩玉3月來台南後壁參觀台灣國際蘭展。翁倩玉近10年鑽研版畫藝術，獲得各方好評，獲得日本文部省「文化賞」，是台灣第一人。

立委陳明文(左)臉書貼與翁倩玉(右)合照，與親友分享。圖／取自陳明文臉書
立委陳明文(左)臉書貼與翁倩玉(右)合照，與親友分享。圖／取自陳明文臉書

蔡易餘 嘉義 翁章梁 陳明文 王美惠 翁倩玉 謝長廷

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