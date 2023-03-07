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陳宗彥求「謙」意外引爆醜聞 意象書法家還原創作過往

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台灣意象書法家陳世憲談及「謙」字意涵。記者謝進盛／攝影
台灣意象書法家陳世憲談及「謙」字意涵。記者謝進盛／攝影

行政院前發言人陳宗彥日前因LINE召妓對話截圖頭貼書法「謙」字與個人臉書曾PO出的辦公室「謙」字相符而下台。據知，謙字是出自台南白河台灣意象書法家陳世憲之手。

與陳宗彥熟識的陳世憲低調談及這段原委說，約10年前，陳宗彥在台南市政府擔任一級主管，認為「做的很辛苦」、「一直被嫌」，想要以「稻穗越飽滿頭要垂的越低」求字，最後他創作出手持稻穗的意象書法作品。

陳世憲進一步說，構思創作時，想到「謙」字，刻意將左半部「言」字體較右半部兼字高度降低，更以意象書法將「兼」字拉高神韻化，如此對照下，昇華「謙」字意涵，也讓文字結合書法創意，這也是他長期推廣意象書法精髓所在。

在國際書法具有相當高知名度的陳世憲，目前也是成大中文學系兼任助理教授。他是白河崎內國小校友，看著母校廢校後閒置狀態，雜草叢生，為此構思設置文教據點，整建為「台灣意象書法館」。

「不僅是書法，希望能為家鄉做一些有意義的事。」陳世憲說，台灣意象書法館規畫展覽、體驗教室、3D動漫影音館、文創館、民宿、餐廳等空間，希望邀請更多對書法有興趣者一起來探討字體不同意涵。

已去職的行政院前發言人陳宗彥辦公室「謙」字，即出自意象書法家陳世憲之手。圖 ／取自陳宗彥臉書
已去職的行政院前發言人陳宗彥辦公室「謙」字，即出自意象書法家陳世憲之手。圖 ／取自陳宗彥臉書

陳宗彥 白河 台南

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