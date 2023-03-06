快訊

蔡天鳳命案新進展 湯鍋頭骨、冰櫃雙腿殘骸DNA比對結果出爐

經典賽／大谷跪地開轟不夠 雙響砲6打點震驚松坂、古田

馬祖駐軍沒肉吃 施明德問國防部：這樣的軍隊能防衛誰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒參展？蘇治芬臉書投下震撼彈 日本食品展不見雲林

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
立委蘇治芬在臉書投下震撼彈，指日本食品展不見雲林。圖／翻攝自蘇治芬臉書
立委蘇治芬在臉書投下震撼彈，指日本食品展不見雲林。圖／翻攝自蘇治芬臉書

立委蘇治芬在臉書投下震撼彈，指出今年日本食品展，台灣共有9個縣市參展，而農業大縣雲林縣卻不在名單之中，縣府回應，去年有受邀參展，但因當時疫情嚴重，廠商參與意願不高，仍由縣長張麗善率隊觀摩，今天已抵達日本。

蘇治芬臉書貼文指出，「哇哇…沒有雲林縣，沒有參展？」她在日本東京食品展，由外貿協會主辦，共有9個縣市參加，是疫情後首發重炮出擊，在今天台灣館展前記者會，由非常喜感的日本知名綜藝表演團體Dyan代言。

雲林縣府新聞處長卓宜姿表示，東京食品展半年前招商時，有邀約雲林縣的廠商，不過當時廠商考量疫情嚴重，參加意願不高，但今年仍有丸莊醬油、東豪冷凍參展，雲林縣政府由縣長張麗善率隊觀摩，了解各國農產食品的發展。

卓宜姿說，東京食品展明天開始，張麗善今天先與駐日代表謝長廷會面，明天才會到食品展會場，縣府有協助廠商與東京食品展對接，並贊助經費。

立委蘇治芬在臉書投下震撼彈，指日本食品展不見雲林。圖／翻攝自蘇治芬臉書
立委蘇治芬在臉書投下震撼彈，指日本食品展不見雲林。圖／翻攝自蘇治芬臉書
雲林縣長張麗善（前排右三）今天與駐日代表謝長廷（前排右四）會面。
雲林縣長張麗善（前排右三）今天與駐日代表謝長廷（前排右四）會面。
雲林縣長張麗善（右二）今天與駐日代表謝長廷（左二）會面。
雲林縣長張麗善（右二）今天與駐日代表謝長廷（左二）會面。

雲林 日本 東京

延伸閱讀

美國大聯盟名人堂捕手和張麗善 為經典世棒熱身賽開球

張麗善CPR救回老農 彰化消防局：CPR＋AED緊急時刻可救命

農路損壞連水路一併修 雲林農民揪感心

致詞時有人OHCA倒下 縣長張麗善跪地CPR救農民一命

相關新聞

沒參展？蘇治芬臉書投下震撼彈 日本食品展不見雲林

立委蘇治芬在臉書投下震撼彈，指出今年日本食品展，台灣共有9個縣市參展，而農業大縣雲林縣卻不在名單之中，縣府回應，去年有受...

農委會公告 南市硬質玉米災損明起現金救助及低貸申請

台南市秋作硬質玉米因低溫缺水等因素產量降低，經勘災後農委會今下午公告南市列為天然災害現金救助及低利貸款地區，符合災損農民...

壯大新「蘭」海！蘭花生技園區助蘭農二代

34歲二代台南後壁蘭農方柏元，承襲父親方福松腳步經營蘭園，溫室廠房達千坪規模，引入全面電腦化履歷管理，同步精準管理達80...

阿里山二延平步道即時影像鏡頭遭遊客移動破壞 阿管處告警方偵辦

觀光局阿里山國家風景區管理處建置的阿里山二延平步道觀光即時影像鏡頭，凌晨6點遭人惡意移動，造成鏡頭景象出現延遲、當機狀況...

台南市定民俗忠順聖王會陳聖祖聖誕 陳氏宗親千人祝壽

台南市陳姓宗親千人今天參與祭祖、食祖佛酒聯誼餐會，中午在值東庄頭新化區山腳里頂山仔腳知義派出所旁席開百桌，永康、仁德、歸...

多處地磚隆起！八千萬在雲林打造客家文化館 黏著劑疑有問題

客委會斥資8500萬元，在雲林打造詔安客家文化館，去年4月封館半年整修中庭，至今仍有多處地磚隆起，尤其廁所澎管最嚴重，已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦