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沒參展？蘇治芬臉書投下震撼彈 日本食品展不見雲林
立委蘇治芬在臉書投下震撼彈，指出今年日本食品展，台灣共有9個縣市參展，而農業大縣雲林縣卻不在名單之中，縣府回應，去年有受邀參展，但因當時疫情嚴重，廠商參與意願不高，仍由縣長張麗善率隊觀摩，今天已抵達日本。
蘇治芬臉書貼文指出，「哇哇…沒有雲林縣，沒有參展？」她在日本東京食品展，由外貿協會主辦，共有9個縣市參加，是疫情後首發重炮出擊，在今天台灣館展前記者會，由非常喜感的日本知名綜藝表演團體Dyan代言。
雲林縣府新聞處長卓宜姿表示，東京食品展半年前招商時，有邀約雲林縣的廠商，不過當時廠商考量疫情嚴重，參加意願不高，但今年仍有丸莊醬油、東豪冷凍參展，雲林縣政府由縣長張麗善率隊觀摩，了解各國農產食品的發展。
卓宜姿說，東京食品展明天開始，張麗善今天先與駐日代表謝長廷會面，明天才會到食品展會場，縣府有協助廠商與東京食品展對接，並贊助經費。
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