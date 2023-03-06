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農委會公告 南市硬質玉米災損明起現金救助及低貸申請
台南市秋作硬質玉米因低溫缺水等因素產量降低，經勘災後農委會今下午公告南市列為天然災害現金救助及低利貸款地區，符合災損農民，自3月7日至16日止，向土地所在地公所提出申請，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。
農業局表示，此次公告硬質玉米災損每公頃救助金2萬8000元，符合資格農民請於上述時間，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」。若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。
農業局說，農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會、或農業金庫提出申請。
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