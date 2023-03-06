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壯大新「蘭」海！蘭花生技園區助蘭農二代

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
34歲二代蘭農方柏元，承襲父親方福松腳步經營蘭園，溫室廠房已達到千坪規模。圖 ／台南市政府提供
34歲二代蘭農方柏元，承襲父親方福松腳步經營蘭園，溫室廠房已達到千坪規模。圖 ／台南市政府提供

34歲二代台南後壁蘭農方柏元，承襲父親方福松腳步經營蘭園，溫室廠房達千坪規模，引入全面電腦化履歷管理，同步精準管理達8000瓶蘭花株情況，從蘭花株來源、生長情況，到出貨時間以及買家資料，只要一掃花瓶上QR Code就一清二楚，大大提升蘭園運作效率以及規模。

方福松、方柏元父子經營的「比可蘭園」位於台南後壁蘭花生技園區內，從小就在蘭園溫室跑跳玩耍的方柏元，看著父親種植蘭花，培養出對植物以及蘭花深厚興趣，深深了解植物病蟲害是管理農園的大挑戰，大學、研究所更選擇研讀植物病理，將相關專業知識應用在蘭園的經營。

方福松從在自家陽台養植蘭花起，如今比可蘭園的溫室廠房已達千坪規模，引入全面電腦化履歷管理，可同步精準管理高達8000瓶蘭花株情況，從蘭花株來源、生長情況，到預計要出貨的時間以及買家資料，只要一掃花瓶上的QR Code就完全掌握，大大提升蘭園運作效率以及規模。

方柏元也期待進一步引入新物流系統、機器手臂以及辨識系統等新科技，讓蘭園發展繼續向前邁進。

方柏元表示，在台灣種植蘭花，最困難在於取得土地成本高昂，此時由政府出手，取得土地再規畫租借給蘭農使用，大大降低青年蘭農初期資金門檻。

台南市政府表示，市長黃偉哲深知蘭花產業對在地重要性，自上任以來，就積極拓寬堪稱溪北產業交通要道市道172線，同時輔導廠商加入蘭花生技園區發展，目前已進駐廠商達到84家次。目前全世界蘭花每6株有一株來自台南，預估未來3至5年訂單可達118億元，不僅要組成蘭花台南隊，更要成為蘭花台灣隊的領頭羊，2023台灣國際蘭展上周六開園周未就吸引超過3萬5000人次入園，人氣強強滾。

溫室廠房已達到千坪規模，引入了全面電腦化履歷管理，同步精準管理達8000瓶蘭花株情況。圖 ／台南市政府提供
溫室廠房已達到千坪規模，引入了全面電腦化履歷管理，同步精準管理達8000瓶蘭花株情況。圖 ／台南市政府提供

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