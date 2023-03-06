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阿里山二延平步道即時影像鏡頭遭遊客移動破壞 阿管處告警方偵辦

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
警方會同廠商調閱影像過濾，清晰拍到，疑10多名同遊青少年所為，警方將逐一傳訊偵辦。圖／阿管處提供
警方會同廠商調閱影像過濾，清晰拍到，疑10多名同遊青少年所為，警方將逐一傳訊偵辦。圖／阿管處提供

觀光局阿里山國家風景區管理處建置的阿里山二延平步道觀光即時影像鏡頭，凌晨6點遭人惡意移動，造成鏡頭景象出現延遲、當機狀況，阿管處報警提告毀損公物，警方會同廠商調閱影像過濾，清晰拍到，疑10多名同遊青少年所為，警方將逐一傳訊偵辦。

阿管處說，阿里山隙頂二延平步道即時影像鏡頭，之前遭在地人士破壞，查出破壞者，凌晨6點再遭遊客徒手二次轉動，轉動鏡頭只為拍下到此一遊影像為，向警方報案，警方第一時間到場取證即時影像鏡頭毀損狀況，目前尚未排除毀損可能性，待確認毀損依法提起刑事責任賠償。

阿管處表示，若即時影像鏡頭未毀損，會依即時影像紀錄當事人影像狀況究責，並依觀光發展條例處罰。阿管處長洪維新說，2021、2022年二延平即時影像鏡頭也多次遭破壞，對此深感痛心，

架設即時影像鏡頭美意，希望即時分享阿里山美景，呼籲大家愛護公物，遊客看到不法行為制止。

阿管處為讓民眾隨時隨地接收阿里山風光，2019年起陸續建置二延平步道、太平雲梯、生力農場、觸口遊客中心、牛埔仔愛情大草原、里佳資訊站及奮起湖等7處觀光即時影像。

二延平步道即時影像鏡頭視角可拍攝遊客及180度環景，不少遊客到此會站在鏡頭前，待鏡頭巡弋至步道，開心對鏡頭揮手、擺pose留下身影，在YouTube直播回放時間截圖留念，阿管處了解遊客需求，配合調整拉長鏡頭停留時間，方便讓遊客上鏡頭留念。

二延平步道即時影像鏡頭視角可拍攝遊客及180度環景。圖／阿管處提供
二延平步道即時影像鏡頭視角可拍攝遊客及180度環景。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處建置的阿里山二延平步道觀光即時影像鏡頭，凌晨6點遭人惡意移動，造成鏡頭景象出現延遲、當機狀況。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處建置的阿里山二延平步道觀光即時影像鏡頭，凌晨6點遭人惡意移動，造成鏡頭景象出現延遲、當機狀況。圖／阿管處提供

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